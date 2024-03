Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 22/03/2024:

Le Cnra fait un rappel aux candidats et met en garde les médias



A moins de 48h de la clôture de la campagne électorale, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel fait un rappel aux candidats sur les dispositions prises pour la dernière diffusion de leur temps d’antenne sur la chaîne nationale (RTS). « Exceptionnellement, l’émission du dernier jour de campagne électorale (celle du vendredi 22 mars 2024) sera diffusée en une seule tranche à partir de 22 heures. Le jour de la clôture de la campagne électorale (le vendredi 22 mars 2024) les candidats ont jusqu’à 20 heures, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS », informe le Cnra dans un communiqué. En outre, l’organe de régulation de l’audiovisuel dirigé par Babacar Diagne rappelle que, « la veille et le jour de l’élection (le samedi 23 et le dimanche 24 mars 2024) aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias ».



État de santé de Boun Dionne



Dans un communiqué transmis, le Directoire de la coalition DIONNE2024 dément formellement l’information selon laquelle le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne serait gravement malade. Aussi, le directoire précise que leur leader « Mahammed Boun Abdallah Dionne est et reste dans la course à la présidentielle du 24 mars 2024. Nous informons les Sénégalais qu’il est bien portant, reçoit des leaders politiques de tous bords pour renforcer sa grande coalition et est en contact permanent avec les membres de son directoire de campagne ». Par ailleurs, la coalition Dionne2024 félicite l’ensemble de ses responsables et compagnons pour leur mobilisation exceptionnelle et salue l’accueil des caravanes par les populations à travers les différentes régions du Sénégal.



Forum du justiciable



Macky Sall l’a réaffirmé face à la BBC : il s’en ira dès le 2 avril peu importe s’il y a premier tour ou second tour. « Si mon successeur est élu le 24 mars, je lui passerais le témoin. S’il n’est pas élu le 24 mars, moi le 2 avril je m’en vais », a-t-il déclaré. Cependant, pour le Forum du justiciable, le président Sall doit rester en poste jusqu’à l’intronisation de son successeur, peu importe s’il est élu lors du premier ou le second tour. « Le Président de la République doit assurer la transmission du pouvoir au Président nouvellement élu. Le Forum du Justiciable estime que même en cas de second tour de l’élection présidentielle, le président de la République n’a pas le droit de manquer le rituel de la transmission du pouvoir au Président nouvellement élu.



Forum du justiciable (suite)



Le Président de la République ne doit pas rompre cette belle tradition démocratique dont le Sénégal se glorifie et qui fait de notre pays une exception « . Le Forum du justiciable magnifie la posture républicaine du chef de l’État qui compte quitter le pouvoir à l’expiration de son mandat, mais lui demande de se faire violence pour sacrifier à ce rituel en cas de second tour. Comme il a l’habitude de le dire, le Sénégal est au-dessus de tout. « Monsieur le Président de la République, nous vous demandons, respectueusement, de rester lorsqu’un second tour serait acté. C’est le dernier service que vous rendrez au vaillant peuple sénégalais », écrit le Forum du Justiciable dans un communiqué transmis.



Dakar Dem Dikk suspend ses désertes vers Touba, Tivaouane et Mbour



Alors que de nombreux Sénégalais ont prévu de se rendre à l’intérieur du pays pour exercer leur droit de vote, le dimanche 24 mars, la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD), a décidé de suspendre ses rotations vers quelques localités. L’information a été donnée à travers une note confirmée par la cellule communication de DDD. « Chers clients, Dakar Dem Dikk vous informe que les départs de Dakar vers Touba, Tivaouane et Mbour sont suspendus dans les deux sens, les 22, 23, 24 et 25 mars 2024. Dakar Dem Dikk vous présente ses excuses pour les désagréments occasionnés », lit-on dans ce message.



Amnistie fiscale de la presse



Le président de la République, Macky Sall, a reçu les patrons de presse lundi dernier au palais présidentiel. Le chef de l’Etat a profité de l’occasion pour annoncer que les organes de presse seront bénéficiaires potentiels de l’amnistie fiscale et les types d’impôts concernés. Une idée « généreuse » du président Macky Sall à l’encontre du patronat de presse qui pourrait bénéficier d’un effacement de leurs dettes fiscales. Interpellant le président sur cette affaire, Birahim Seck demande, à travers un tweet sur X (ex-twitter), la lumière sur les potentiels bénéficiaires. «M. le PR Macky Sall vous devez des explications sur les organes de presse bénéficiaires potentiels de l’amnistie fiscale et les types d’impôts concernés. Il serait inconcevable que des prélèvements sur les traitements de travailleurs profitent à l’évasion fiscale ou au capital», a écrit le coordonnateur du Forum civil.



Deux jours de grève encore décrétés par le Sytjust



Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) a décrété une grève de 48h les 21 et 22 mars 2024. Le syndicat dénonce par ailleurs « l’incompétence et le tâtonnement érigés en moyen de management du ministère de la Justice.» Le Sytjust considère que cette grève déclenchée depuis le 23 novembre 2023, «aurait pu être évitée s’il y avait au ministère de la Justice une autorité de compétence avérée. Ce qui n’est malheureusement pas le cas…», regrette le Sytjust qui interpelle encore le président de la République qui est le garant de la Justice.

Interdiction de circuler

En perspective de la présidentielle prévue dimanche, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique informe, qu’à l’occasion de l’élection présidentielle, « la circulation inter-régions des véhicules est interdite sur l’étendue du territoire nationale le dimanche 24 mars 2024 ». Cependant, mentionne la même source, « il peut être accordé, à titre exceptionnel, des autorisations de circuler délivrées par le Ministre de l’Intérieur et par les gouverneurs de région, pour les véhicules allant de région à région ».

Tivaouane en deuil

Triste nouvelle à Tivaouane. Serigne Mame Ousmane Sy, fils de cadet d’El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh n’est plus ! Son décès est survenu ce jeudi 21 mars 2024 à Dakar. La nouvelle a été confirmée par nos confrères du site Asfiyahi.org. « Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif General des Tidianes, Serigne Maodo Sy Dabakh et toute la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta), ont le regret de vous annoncer le rappel à Dieu de Serigne Mame Ousmane Sy ibn El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh (rta) », lit-on dans une note de nos confrères. La rédaction de Rewmi Quotidien s’associe à cette douleur et présente ses sincères condoléances à toute la famille religieuse de Tivaouane.