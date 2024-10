Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Top Infos Rewmi du 22/10/2024: Affrontements à l’UCAD…Le collectif « Dandé mayo émergent » annonce une plainte contre l’Etat…Drame à Sédhiou…Bougane jugé le 30 octobre à Tamba…Ameth Suzanne libre..Dons de fournitures scolaires…

Drame à Sédhiou

Un professeur de mathématiques du lycée de Dianah Malary, une commune de la région de Sédhiou, a été retrouvé pendu dans sa chambre, dans la nuit de dimanche à lundi. Agé d’une trentaine d’années, l’enseignant est originaire de Patar, une localité située dans la région de Diourbel. Il était en service au lycée de Dianah Malary, depuis trois ans. Son colocataire affirme avoir pris du thé avec lui dimanche soir. Il déclare qu’ils ont discuté « jusque tard dans la soirée, avant de se séparer pour aller dormir » chacun dans sa chambre. « Le lendemain matin, en allant puiser de l’eau, j’ai remarqué la disparition de la corde attachée au pot utilisé pour puiser l’eau avant de constater qu’elle a été utilisée par mon collègue », a-t-il expliqué. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’enlèvement du corps, après les constats d’usage des gendarmes.

Migrants

Une pirogue transportant 169 candidats à l’émigration irrégulière a été arraisonnée au large de Saint-Louis, ce week-end, relate la Marine nationale. « Le patrouilleur de haute mer Walo a arraisonné, le samedi 19 octobre 2024, à 224 km au large de Saint-Louis, une pirogue avec 169 candidats à l’émigration irrégulière », explique la source sur le réseau social X (ex Twitter).

Dons de fournitures scolaires

Le maire de Colobane, Dame Ndiaye, a procédé, lundi, à la remise de fournitures scolaires à 28 écoles de cette commune du département de Gossas dans la région de Fatick. Quelque 30.000 élèves vont bénéficier de ce don composé de cahiers, livres et matériels didactiques. Il sera distribué par le collectif des directeurs d’écoles. « Nous saluons cet acte du maire Dame Ndiaye qui soulage les parents d’élèves et accompagnent les élèves dans les enseignements apprentissages », a indiqué Babacar Ndiaye, président de l’Association des chefs de village de Colobane.

Affrontements à l’UCAD

Les mouvements d’humeur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar se poursuivent ce matin et aboutissent à des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Selon nos informations, les étudiants en master 1 dans les facultés de sciences juridiques et politiques (Fsjp), la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh), la faculté des sciences et la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) réclament toujours « le rappel de 515.000 francs Cfa » qu’ils n’ont toujours pas perçu depuis un an.

Ameth Suzane libre

Placé sous mandat de dépôt depuis le 30 juillet dernier par le juge d’instruction du 3e cabinet, Ameth Suzanne Camara vient d’obtenir une liberté provisoire, a appris Seneweb de son avocat Me El Hadj Amadou Sall. L’enseignant membre de l’APR avait été arrêté par la Sûreté urbaine pour offense ou discrédit sur les hautes autorités de l’État ou incitation des citoyens à enfreindre les lois.

Bougane jugé le 30 octobre à Tamba

Bougane Guèye Dany va passer sa première nuit en prison. Le président de Gueum Sa Bopp a été placé sous mandat de dépôt par le Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda.Il sera jugé en flagrant délit le 30 octobre prochain, a appris notre source. Bougane Guèye est poursuivi également pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Pour rappel, le patron du Groupe D-média a été arrêté samedi dernier à l’entrée de Bakel par la gendarmerie au moment où il tentait d’apporter son soutien aux sinistrés des inondations de cette localité. Bougane Guèye a été déféré ce lundi matin sous bonne escorte, pour refus d’obtempérer et rébellion.

Crue du fleuve

L’Organisation des instituteurs du Sénégal (OIS) compatit au vaste drame causé par les crues du fleuve Sénégal dans l’est (Bakel) et au nord (Matam) du pays. « Cette catastrophe, qui a des conséquences au niveau du système éducatif, exhorte l’État à prendre des mesures draconiennes urgentes pour sauver l’école au niveau de ces localités meurtries », selon l’OIS. D’ailleurs, Babacar Mbaye Ngaraf et Cie plaident pour l’organisation d’une solidarité agissante au sein, notamment, de la famille scolaire : « En ces moments pénibles pour des populations de l’Est et du Nord frappées par les débordements du fleuve, l’Organisation des Instituteurs du Sénégal (OIS) manifeste toute sa solidarité et sa compassion aux victimes de cette calamité naturelle », ont-ils dit.

Crue du fleuve

En effet, compte tenu de l’ampleur et la gravité des dégâts avec le déplacement massif de populations qui ont quasiment tout perdu, l’organisation syndicale salue à sa juste valeur « la promptitude avec laquelle l’État du Sénégal a réagi et (nous) les exhortons à prendre des mesures urgentes et efficaces afin de protéger le quantum horaire et éviter aux élèves victimes d’être lésés au moment des différentes évaluations nationales (CFEE, BFEM, BAC..) ». « Nous sollicitons la mobilisation de tous afin de permettre une reprise effective le plus vite possible des enseignements-apprentissages » mentionne l’OIS qui invite aussi le ministère de l’Éducation nationale à organiser la solidarité agissante au sein de la famille scolaire pour permettre à la communauté éducative (élèves. enseignants, parents, organismes partenaires de l’éducation) d’apporter aide et assistance aux écoles des localités affectées par le sinistre.

Le collectif « Dandé mayo émergent » annonce une plainte contre l’Etat

Le collectif « Dandé mayo émergent » par la voix de son président Yaya Ndiaye a annoncé une plainte contre le gouvernement du Sénégal pour non-assistance à une personne en danger. Monsieur Ndiaye à Matam. Les responsables de cette association étaient en visite à Baly Diallo, une localité victime des inondations pour s’enquérir de la situation des sinistrés. Les membres de l’entité ont exprimé leur émoi face aux souffrances des populations. Ce qui selon, les termes de Yaya Ndiaye est un manque de considération. « Face au mépris et au manque de considération des autorités étatiques à l’égard des populations du « Dandé mayo ». Cela fait plus de 20 jours que ces populations de « Dandé mayo » luttent pour leur survie.

Le collectif « Dandé mayo émergent » annonce une plainte contre l’Etat (Suite)

« Notre indignation est encore plus grande en constatant que depuis cette catastrophe naturelle aucune assistance n’a été reçue des autorités », a ajouté M. Ndiaye. A terme, en sa qualité de président du collectif « Dandé mayo », il a énuméré : c’est plus de 200 mille personnes impactées, plus de 1000 ha de production de riz, des milliers d’habitations des vivres qui sont engloutis par les eaux. Des milliers de personnes déplacées laissant tout derrière eux ». « C’est une véritable catastrophe jamais connue dans cette zone. La population est laissée à elle-même sans électricité, sans eau potable sans abri. Elle dort à la belle étoile. Honte à celui qui chante qui jubile au moment où « Dandé mayo » se noie, succombe et s’agonise », a laissé entendre Yaya Ndiaye.