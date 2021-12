Top Infos Rewmi du 24 12 2021: Le président du cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis), invite le Président Macky Sall doit trancher le débat…33 nouvelles contaminations enregistrées, hier. La courbe du coronavirus est ascendante. Selon le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19…

Les deux inspecteurs écroués

Les deux inspecteurs du Trésor, El Hadj Abdoul Diop ET Mouhamed Ndiaye respectivement percepteur de Mbacké (de 2015 à avril 2021) et Mouhamed Ndiaye percepteur de Saint-Louis (de 2020 à avril 2021) accusés de détournement portant sur 4,6 milliards de Fcfa, ont été placés hier sous mandat de dépôt par le juge du 8ème cabinet. Ils sont visés pour détournement de deniers publics, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Dans cette affaire, Abdoul Aziz Diop est visé pour 2.459.435.371 Fcfa alors que Mohamed Ndiaye est suspecté d’avoir soustrait 2.225.800.565 Fcfa à savoir 220.835.550 Fcfa pour les mouvements de fonds ; 1.112.800.565 Fcfa pour des apurements fictifs ou abusifs et 892.181.371 pour des virements non justifiés dans le système Sica star.

Hausses des infections…

33 nouvelles contaminations enregistrées, hier. La courbe du coronavirus est ascendante. Selon le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 réalisé par les services du ministère de la Santé et de l’Action, hier, sur 1546 tests effectués, 33 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 2,13%. Les tests positifs sont répartis entre 2 cas contacts suivis par les services dudit ministère, 2 cas importés au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 29 cas issus de la transmission communautaire. Ce troisième groupe de malades proviennent de Dakar (25), Rufisque (1), Pikine (2) et Bakel (1). Il est à signaler qu’aucun cas grave n’est pris actuellement en charge dans les services de réanimation du pays. Aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier mercredi 22 décembre dans des structures hospitalières, d’après les agents de santé.

…liées au Covid

Egalement, ils ont indiqué que 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est «stable». 74 256 cas ont été recensés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 72 261 guéris, 1890 décédés, 1 évacué et encore 104 patients sous traitement. De plus, 1 346 771 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février. Les autorités sanitaires de renouveler, ainsi, à la population l’appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.

Ousmane Sonko

Le leader du parti Pastef rend a public un nouveau livre qu’il a co-écrit avec Moussa Bala Fofana. La parution du bouquin intitulé : « Les territoires du développement », est prévue le 25 décembre prochain. L’ouvrage traite de la décentralisation et dresse les limites du modèle actuel et propose une décentralisation différente de celle portée par l’acte 3.

3e mandat

Le président du cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis), invite le Président Macky Sall doit trancher le débat. D’après Serigne Cheikh Tidiane Sy Al amine, le chef de l’Etat doit déclarer qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024 et mettre en place des schémas d’une transition démocratique. « Dans les grandes démocraties, le respect de la Constitution n’est plus un débat. Je pense que nous sommes dans une grande démocratie et normalement, le troisième mandat ne peut pas être un débat. Les politiciens nous ont contraints à mener ce débat pendant 4, 5 ans et je pense que ce n’est pas à l’honneur du Sénégal de tenir un débat pareil qui amuse la galerie », s’est-il exprimé dans l’émission Yoon Wi. Si la constitution exige, dit-il, qu’on limite les mandats à deux, tous les hommes politiques devraient s’y conformer. Maintenant, pour apaiser le climat politique et l’espace public, poursuit-il, je pense que «le président aurait gagné à éclaircir ce débat depuis longtemps. Qu’il le dise encore une fois, que la Constitution ne me permet pas de me représenter en 2024, ne ferait pas mal à l’apaisement de l’espace politique», a-t-il souligné.

Dieynaba Ndiaye Amar…

Saint-Louis qui est la zone la plus touchée par la maladie du diabète avec un taux de prévalence de 10% alors que la moyenne nationale est de 3,4%. C’est ce qui a motivé l’initiative pour accompagner les actions sociales du maire Mansour Faye à accompagner les diabétiques de Saint Louis. L’association « la Nouvelle alliance sénégalaise » (NASS) dirigée par Dieynaba Ndiaye Amar a accompagné les structures de santé de Saint louis par la remise de matériels et d’équipements destinés à l’amélioration de la santé des diabétiques. Elle a octroyé à huit postes de santé et à l’Association des diabétiques de lecteurs de glycémie de bandelettes ainsi que la fourniture en consommable pour une période d’une année.

…appuie les diabétiques

En deuxième lieu, elle a offert des ordinateurs à l’association des diabétiques de Saint Louis. Ensuite, certains diabétiques bénéficieront de glycomètre pour l’auto contrôle. Enfin, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés, Nass prendra en charge à titre ponctuel les médicaments qui sont régulièrement prescrits par un médecin.