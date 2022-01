Top Infos Rewmi du 25 01 2022: Arrêtée après son vote puis libérée, Dieynaba Ndiaye suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminel à Keur Massar, a été encore convoquée…Un policier est mort après s’être effondré lors d’un rapport sexuel dans une chambre de passe de la ville de Ndhiwa….

Incendie

Un incendie s’est produit, ce lundi, au quartier Thioffy à Podor. Selon des témoins, un enfant de 4 ans qui jouait à l’intérieur d’une chambre aurait provoqué l’incendie en brûlant un matelas. Malheureusement, le môme qui répondait au nom de Mamadou Niang a perdu la vie. Le drame a causé plusieurs dégâts matériels.

4 décès et 79 cas positifs

La Covid-19 a baissé hier, suite aux nouveaux chiffres publiés dans le bulletin du jour. En effet, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont rapporté 79 nouveaux cas positifs, sur 1442 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 5,47%. Les nouveaux cas positifs concernent 1 cas contact suivi et 78 cas issus de la transmission communautaire répertoriés à Dakar (52) et dans les autres régions (26). Cependant, le ministère de la Santé et de l’action sociale a signalé que 304 nouveaux patients ont été déclarés guéris, alors que 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Quatre (4) décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.

Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a enregistré 84.374 cas, dont 78.054 guéris, 1 929 décès et 4.390 sous traitement. Pour la vaccination, 1.388.532 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin près d’un an après le lancement des opérations, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui, par ailleurs, recommande le respect des mesures barrières.

Audition

Arrêtée après son vote puis libérée, Dieynaba Ndiaye suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminel à Keur Massar, a été encore convoquée dans les locaux de la gendarmerie pour une audition. Un incendie d’une rare violence s’est déclaré au domicile de Dewlou Ndiaye, proche du ministre Assome Diatta, candidate de Bby à la mairie de Keur Massar Nord. Les enquêteurs disposent des audios whatshapp dans lesquelles elle a menacé de réduire en cendres Aminata Assome Diatta. Brûlé au 3e degré, l’état de santé du gamin de 3 ans qui se trouve actuellement en réanimation à l’hôpital Principal, s’est stabilisé.

Saccage

Un agent administratif de la commune de Yoff a décidé de déposer une plainte contre X. Ce, après que son bureau a été défoncée et des contrats de concessions, des documents officiels importants de la mairie et même personnels emportés. Des éléments de la gendarmerie de la Foire étaient sur place pour constater les dégâts. Cherche-t-on à cacher quelque chose ? L’enquête nous édifiera. En tout, la loi 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux Archives et aux documents administratifs est très explicite. En son article 6, elle stipule que tout magistrat ou fonctionnaire, tout représentant, agent ou préposé d’une autorité publique ou de l’un des organismes visés à l’article 21, tout organisme privé chargé de la gestion d’un service public ou investi d’une mission de service public, tout officier public ou ministériel est tenu, lors de la cessation de ses activités, de transmettre à son successeur l’intégralité des archives dont il est détenteur en raison de ses fonctions ou de les transférer au service d’archives compétent…

Saccage (Bis)

Dans le même sillage, c’est l’article 26 de la même loi qui dit que : Quiconque aura volontairement altéré d’une manière quelconque ou détruit autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur des documents administratifs ou des documents d’archives publiques ou d’archives privées confiés en dépôt, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Il ajoute que : Quiconque, en violation des dispositions réglementaires en vigueur, aura volontairement procédé à la sortie du territoire national ou à l’aliénation desdits documents, sera puni d’un emprisonnement de six à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1. 000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’un dans l’autre, conclut le texte, la tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punissable comme ces délits.

Un policier meurt en plein ébat sexuel

Un policier est mort après s’être effondré lors d’un rapport séxuel dans une chambre de passe de la ville de Ndhiwa, dans le comté de Homabay, au Kenya. Paul Rioba, le commandant de la police du sous-comté de Ndhiwa, a déclaré que l’incident s’était produit vendredi soir et que l’homme dont l’identité ne peut être révélée était un policier.La femme avec laquelle le policier de 55 ans avait des relations s3xuelles aurait 25 ans, selon Rioba.

L’homme est mort alors qu’il se trouvait dans une pièce avec la dame. Selon la femme qui est en garde à vue, l’homme s’est effondré et est décédé lors d’un rapport sexuel. Dans sa déclaration à la police, la dame a déclaré que lorsque l’homme s’est effondré, elle n’avait pas d’autre choix que d’informer la direction et c’est à ce moment-là que les policiers ont été informés de l’incident ayant conduit à l’arrestation de la dame. L’officier décédé a été emmené à la morgue de Manyatta Kabodo en attente d’autopsie.