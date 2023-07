Top Infos Rewmi du 26 07 2023: Un corps repêché à Ouakam… Un berger tué d’un coup de coupe-coupe… Sit-in à l’hôpital Fawzayni à Touba…Macky Sall à Saint-Pétersbourg…83 personnes secourues à bord d’une pirogue…

Un corps repêché à Ouakam

Ce mardi matin, les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont repêché un corps sans vie près de Ouakam non loin du lieu de la tragédie de lundi dernier. Selon Martial Dione, commandant du groupement d’incendie et de secours numéro 1 de la région d’incendie de la région de Dakar, il n’est pas en mesure de confirmer que ce corps sans vie fait partie des passagers de la pirogue qui a chaviré au large de Ouakam non loin de la mosquée de la divinité faisant 18 morts.

Un berger tué d’un coup de coupe-coupe

Les faits se sont produits ce 25 juillet 2023 aux environs de 1h30mn. Les éléments de la brigade de Ribot Escale ayant été informés d’un cas de meurtre sur un jeune berger, se sont très vite déportés sur les lieux du drame. Le corps du jeune Ngadiary Tall baignant dans une mare de sang, a été trouvé sur place. Tout est parti d’une affaire de téléphone portable. Un nommé Alpha Dème dont le portable était tombé en panne, l’avait remis au sieur Samba Lam pour réparation. Finalement, une altercation s’en est suivie portant sur une somme de 500 Fcfa. Pris à partie par les nommés Amadou LAM, Samba LAM et Ngadiary Tall, Alpha aurait ramassé un coupe-coupe avant d’asséner un coup mortel à un de ses vis-à-vis du nom de Ngadiary Tall. Dans la foulée, Samba Lam a été blessé à l’arcade. Le corps de la victime a été acheminé au district sanitaire de Koungheul et le mis en cause interpellé et conduit à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte.

Sit-in à l’hôpital Fawzayni à Touba

Les travailleurs de l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, affiliés au Sutsas, ont tenu un sit-in, hier mardi matin, pour dénoncer le recrutement abusif au sein de l’établissement hospitalier. Le secrétaire général dudit syndicat, Abdoulaye Faye, et ses collègues décèlent une gestion nébuleuse du centre hospitalier. Ils accusent la direction d’avoir effectué des recrutements injustifiés. « Nous dénonçons l’attitude de l’administration hospitalière par rapport à un manque de communication entre elle et le personnel. Il y a un processus de recrutement qui ne dit pas son nom. Ces recrutements abusifs nous ont menés dans des situations délétères.

Des gens non diplômés ont été recrutés dans nos services », dénonce Abdoulaye Faye, secrétaire général de la sous-section du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) du centre hospitalier national Matlaboul Fawzayni. « L’hôpital Matlaboul Fawzayni doit payer une dette d’un milliard F CFA ». Ces travailleurs menacent de déclencher une série de grèves, si rien n’est fait. Leur secrétaire administratif, Pape Médoune Niang, a fait des révélations sur la gestion de Matlaboul Fawzayni.

Macky Sall à Saint-Pétersbourg



Le président Macky Sall a quitté Dakar, ce mardi 25 juillet, pour prendre part, les 27 et 28 juillet, au 2e Sommet Russie-Afrique à Saint-Petersbourg. Près d’une cinquantaine de pays africains ont confirmé leur participation à ce sommet, a affirmé le directeur adjoint du Département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, Alexander Polyakov.

Le chef de l’Etat sénégalais effectue d’abord une visite officielle en République russe du Tatarstan les 25 et 26 juillet avant son retour à Dakar prévu le samedi 29 juillet.

83 personnes secourues à bord d’une pirogue

Quatre-vingt-trois personnes à bord d’une pirogue – des Subsahariens – ont été secourues par le navire « Guardamar Calìope », ce mardi. A leur arrivée aux Îles Canaries, deux corps sans vie ont été signalés (un homme et une femme). Selon les secouristes, l’embarcation a été aperçue dans le sud de Maspalomas. Sauvés, ces migrants clandestins ont été conduits à Arguineguin à 5 h 05 mn.

Enseignants du privé

Les enseignants du privé fustigent le déséquilibre dans le traitement des corps enseignants du Sénégal. En effet, les enseignants et le personnel des écoles privées ne perçoivent pas de salaire durant les grandes vacances. Cette révélation a été faite hier par le Secrétaire général du Syndicat national des enseignants du privé du Sénégal en marge du premier Forum National de l’Enseignement Privé au Sénégal qui s’est tenu ce mardi 25 juillet 2023 à Cices. M. Socé Fall a ainsi proposé que l’Etat augmente la subvention allouée à l’enseignement privé qui est actuellement de 2 milliards représentant 0.30 % du budget de l’éducation nationale. Il précise que les enseignants du privé représentent 30% du secteur éducatif. A cet effet, il exige la mise en place d’une direction autonome de l’enseignement privé du Sénégal pour gérer le budget, le personnel de l’enseignement privé et les affaires courantes.

Le plaidoyer de Seydi Gassama

A la cité Keur Gorgui, toutes les barrières érigées devant chez Ousmane Sonko ont été levées lundi. A la grande satisfaction de Seydi Gassama qui en demande encore. « Après avoir levé le blocus illégal contre la résidence de Ousmane Sonko, leader du parti d’opposition Pastef, le Président Macky Sall doit ouvrir les portes des prisons et libérer les centaines de prisonniers politiques et d’opinion qui y croupissent », a déclaré, dans un tweet, le directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal. A en croire le droit de l’hommiste, « le Sénégal est aujourd’hui l’un des pays comptant le plus grand nombre de prisonniers politiques et d’opinion en Afrique, une situation jamais connue, même pendant l’ère du parti unique senghorien ».