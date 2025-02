Top Infos Rewmi du 27/02/2025

Partager Facebook

Le CNRA et les Sketchs de Ramadan

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel met en garde les troupes de théâtre du pays. L’instance de régulation alerte sur les dérives constatées les années précédentes. Dans la foulée, le Cnra met en garde contre la diffusion, pendant le mois béni du ramadan, dans les médias audiovisuels, de « contenus stigmatisant, déshonorants, dévalorisants ou injurieux à l’endroit de certaines communautés ou ethnies. » De telles attitudes constituent, selon le CNRA, « une violation manifeste de la réglementation.

Le CNRA et les Sketchs de Ramadan (Bis)

Selon les Cahiers des charges des médias audiovisuels, quel que soit le support de diffusion, il leur est interdit la diffusion de contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale ; inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la marginalisation ; entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés. Le CNRA, conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation, appelle les médias audiovisuels, quel que soit le support de diffusion, à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant le mois de ramadan.

Assane Diouf en garde à vue à la DIC

Ce mercredi 26 février 2025, les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) ont procédé à l’arrestation de l’activiste Assane Diouf. Il a été interpellé très tôt dans la matinée. Pour l’heure, les raisons de cette arrestation restent floues. Assane Diouf est actuellement présenté sur les lieux, et aucune communication officielle n’a été faite concernant les motifs de cette action.

Kédougou : 300 habitations détruites par un incendie

Un incendie a ravagé hier environ 300 maisons dans le village de Bantaco, situé dans la commune de Tomboronko, département de Kédougou. L’incendie, qui s’est déclaré vers 11 heures selon des témoignages locaux, a principalement détruit des cases, des panneaux solaires et des gargotes. Bien que les dégâts matériels soient conséquents, aucune perte en vie humaine n’a été rapportée. Les éléments de la 62ème compagnie des sapeurs-pompiers ont rapidement été mobilisés sur le site pour maîtriser l’incendie. Selon nos confrères du site Sud Quotidien, cet événement s’inscrit dans une série d’incendies similairement désastreux qui ont touché ce village aurifère ces derniers temps. Bantaco, en effet, est connu pour son importante population composée de diverses nationalités attirées par l’exploitation de l’or. L’habitat y est caractérisé par des constructions principalement en paille, ce qui peut contribuer à la propagation rapide des flammes, rendant cet espace particulièrement vulnérable aux incendies.

Guy Marius Sagna reçu par Abass Fall

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a reçu en audience hier mardi le député Guy Marius Sagna, a indiqué mercredi le ministère sur sa page Facebook à 24 heures de la rencontre entre le gouvernement et les différentes centrales syndicales. « Les deux personnalités ont eu une séance de travail fructueuse, au cours de laquelle elles ont échangé sur les conditions de travail des salariés, en abordant des questions cruciales pour l’amélioration du climat social et des droits des travailleurs dans le pays », a détaillé le ministère. Ces derniers jours, les syndicats des secteurs de la santé, du travail et des enseignants ont menacé de paralyser le pays avec des grèves observées par certains. Ces syndicats déplorent l’absence de dialogue avec les autorités. Dans le cadre du Pacte de Stabilité Sociale, l’État octroie chaque année une subvention de 300 millions de F CFA aux quatre centrales syndicales les plus représentatives. L’annonce a été faite par Abass Fall, qui a précisé que la première avance de ces fonds a déjà été signée, lors d’une émission à Walfadjri (chaîne privée).

Aminata Touré sermonne Macky Sall

Aminata Touré, ancienne Première ministre, n’a pas manqué de réagir vivement à la sortie de Macky Sall sur la dette africaine. Dans un message post sur les réseaux sociaux, elle a dénoncé la communication actuelle du président sénégalais, la qualifiant de « véritable provocation à la mémoire des 80 jeunes sénégalais morts sous son régime ». « La communication actuelle de Macky Sall est une véritable provocation à la mémoire des 80 jeunes sénégalais morts sous son régime. Sans compter les scandales financiers que les sénégalais découvrent quotidiennement! La voix de l’Afrique ne saurait être portée par Macky Sall qui doit rendre compte hic et nunc », a-t-elle posté.

Près de 340. 000 ha de forêts…

La déforestation a causé, entre 2005 à 2023, la perte de 339.673 hectares au Sénégal, soit une moyenne annuelle estimée à 17. 034 hectares, a indiqué, mardi, à Dakar, l’ingénieur des eaux et forêts, colonel Pape Assane Ndou repris par l’APS. ”Entre 2005 et 2023, la période soumise à l’étude de nos forêts, les pertes occasionnées par la déforestation brute sont estimées à 339 673 hectares, soit une perte annuelle moyenne estimée à 17 034 hectares’’, a dit M. Ndour, par ailleurs conseiller technique du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique (METE). Il s’exprimait ainsi, à l’ouverture officielle de l’atelier national de partage des résultats du processus d’élaboration du niveau de référence pour les forêts (NRF) au titre du mécanisme ‘’REDD’’.

…perdus au Sénégal en 18 ans

Le colonel Ndour a expliqué que la méthodologie rigoureuse employée pour collecter, traiter et analyser les données sur les forêts et l’utilisation des terres, a permis d’obtenir ces statistiques fiables, en dépit des préoccupations sur la crédibilité des statistiques publiques. Le colonel Pape Assane Ndour a en outre précisé que les conclusions de l’étude montrent que les forêts restent un puits important de carbone. ”Ce potentiel (carbone), a-t-il souligné, est en nette diminution dans la mesure où une perte de 45,94% du potentiel d’abstraction a été notée, passant de moins de 17,8 tonnes CO2 équivalentes à moins de 8,1 tonnes CO2 équivalentes”. Il a indiqué à ce sujet que le potentiel d’absorption des forêts sénégalaises est estimé à 0,53 million de tonnes CO2 équivalentes par an. ”Une quantité quasi équivalente aux émissions cumulées dues à la déforestation en 2005’’, a précisé M. Ndour.

Le chef du bureau des Cadastres de Pikine en garde-à-vue

Le chef du bureau des Cadastres de Pikine. Gaynack Sène est en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la Foire. Selon des sources judiciaires, il a été arrêté suite à la plainte de l’une de ses épouses, qu’il a violentée au point de lui causer des blessures ouvertes sur le visage, rapporte Senenews ». Si l’on ne connaît pas l’origine de ces violences aveugles, la plaignante a rapporté dans sa plainte, que « (son) mari l’a battue parce qu’elle essayait de corriger (sa) fille ». Et cette scène de violence s’est déroulée le jeudi 20 février 2025, en début de soirée. A en croire les propos de l’épouse, Gaynack l’a battue vers 19 heures. Ensuite, alors qu’elle est revenue du centre de santé de Yoff où elle a bénéficié d’un certificat médical attestant une ITT de 6 jours, Gaynack Sène s’est à nouveau permis de se défouler sur elle. Et tout cela, avec la présence dans la maison du beau-frère et de la sœur de Gaynack Sène. A en croire des proches du couple, « ces derniers temps, il y a eu de nombreuses violences entre les époux, sans que l’affaire n’aille aussi loi.Pour sa part, l’épouse, dans sa plainte, a fait savoir que «c’est la quatrième fois» que son mari la battait.