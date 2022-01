Top Infos Rewmi du 28 01 2022: Lors de cette attaque, deux soldats ont été tués. Le corps sans vie de l’une des victimes serait introuvable, selon la RFM…L’Intersyndicale des travailleurs de l’AFTU (Association de Financement des Transports Urbains) a déposé un préavis de grève qui couvre la période du 24 janvier 2022 au 24 février inclus….

Dieynaba Ndiaye libre

Déférée hier au parquet, Dieynaba Ndiaye recouvre la liberté. Inculpée, la militante de Gueum Sa bopp a toutefois bénéficié d’un contrôle judiciaire accordé par le magistrat instructeur. Le juge du premier cabinet du tribunal passe ainsi outre la requête du parquet de Pikine-Guédiawaye qui avait requis le mandat de dépôt. Suspectée d’être le commanditaire de l’incendie provoqué au domicile d’un militant d’Aminata Assome Diatta, elle est visée pour «incendie involontaire», menaces de mort, entre autres délits. Pour rappel, dans la nuit du 19 au 20 janvier, vers 2 heures du matin, 4 individus avaient balancé, au quartier Kawsara, un cocktail Molotov dans le salon du domicile de Dewlou Ndiaye dont les fenêtres donnent sur la route. Le mari de Dewlou Ndiaye, Amadou Fall (65 ans) et son petit-fils (3ans) avaient été brûlés au troisième degré.

Affrontements Mfdc/Armée

Nouvelles révélations dans l’accrochage entre l’armée sénégalaise et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) qui a eu lieu lundi dernier, à la frontière sénégalo-gambienne. Selon de nouvelles confidences, en plus des deux décès annoncés par la Dirpa, des pertes en matériel du côté des militaires sénégalaises sont à déplorer. Lors du combat qui a duré 8 heures de temps, sur l’axe Kampanti – Kappa – Kambagol, les éléments du Mfdc ont pu mettre la main sur du matériel lourd appartenant à l’armée, a fait savoir la Rfm. La même source signale qu’il s’agit de « plusieurs mortiers, de nombreuses cartouches et gros calibres, plusieurs obus emportés ainsi d’un camion contenant un groupe mortier». Le chauffeur du camion serait parmi les neuf (9) militaires qui seraient entre les mains des éléments du Mfdc. L’état-major a dû ordonner un repli tactique des troupes affectées par ce qui s’est passé.

Affrontements Mfdc/Armée (Bis)

Lors de cette attaque, deux soldats ont été tués. Le corps sans vie de l’une des victimes serait introuvable, selon la RFM. En raison de cette situation, une prise en charge psychique des troupes est en train d’être effectuée. Si les rebelles ont pu s’attaquer aux militaires sénégalais aussi facilement, c’est parce que la population de cette localité, très active dans le trafic de bois, a été complice, selon la même source. Laquelle indexent également la passivité des soldats gambiens qui n’ont pas aidé leurs « frères » sénégalais. Des recherches sont lancées pour retrouver les 9 soldats sénégalais «capturés».

Homosexualité

Le chef de l’État a encore réagi sur l’affaire de la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Recevant hier au Palais, les imams et oulémas du Sénégal, Macky Sall leur a fait savoir ceci. «Tant que je serai à la tête du pays, l’homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal», a déclaré Macky Sall. Il nous revient que le chef de l’État s’est indigné de la «campagne de désinformation qui met en mal l’État et les populations». Pour le chef de l’État, la loi est déjà claire à ce sujet, en pénalisant les actes contre-nature», rapportent-ils dans une note publiée. Des organisations anti-gays comptent organiser un grand rassemblement national le 20 février prochain, sur toute l’étendue du territoire national. Ce, suite au rejet du projet de loi sur la criminalisation de l’homosexualité par le bureau de l’Assemblée nationale.

Pendaison

Un individu âgé d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort hier à Diourbel. La victime S. Diop a été trouvée pendue à un arbre. Ce qui laisse penser à un suicide par pendaison. Le défunt avait quitté Dakar pour rendre visite à son oncle résidant à Diourbel. Le corps sans vie a été déposé à l’hôpital régional Heinrich Lübke, pour les besoins de l’autopsie. Une enquête a été ouverte.

Grève

L’Intersyndicale des travailleurs de l’AFTU (Association de Financement des Transports Urbains) a déposé un préavis de grève qui couvre la période du 24 janvier 2022 au 24 février inclus. Ce, pour dénoncer le non-respect des accords signés avec les transporteurs, en présence des autorités gouvernementales. Les travailleurs du réseau de transport Aftu réclament des contrats de travail en bonne et due forme, le rappel des différentiels de salaires, le rappel de la prime d’ancienneté, le paiement des congés de maternité, l’affiliation aux institutions sociales, entre autres. Pour rappel, ces accords avaient été signés à la suite des deux jours de grève, les 12 et 13 juillet 2021 au cours desquels les travailleurs du réseau Aftu ont immobilisé le secteur du transport.

COVID-19

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a rapporté, hier, 97 nouvelles contaminations, sur 1519 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 8,48%. D’après les résultats des tests, les nouveaux cas positifs concernent 05 cas contacts suivis et 91 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (47) et dans les autres régions (45). Les services du ministère de la Santé et de l’action sociale ont signalé 320 nouveaux patients suivis qui ont été déclarés guéris, alors que 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux (2) décès ont été enregistrés. Depuis l’apparition de la pandémie, le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 84 709 cas, dont 79 072 guéris, 1 939 décès et 3 697 sous traitement. Pour le démarrage des vaccinations, 1.391.910 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin près d’un an après le lancement des opérations. Les autorités sanitaires recommandent le respect strict des mesures barrières afin de limiter tous risques de contaminations individuelles et collectives.