Top Infos Rewmi du 28 09 2021

Kilifeu et Simon

Kilifeu et Simon Kouka de Y en a marre ont adressé, hier, depuis la prison au peuple sénégalais une lettre dans laquelle ils disent « vivre avec foi et dignité l’épreuve qu’ils traversent après avoir remercié les Sénégalais pour leurs soutiens et prières. » « En ce lendemain de Magal, nous souhaitons qu’Allah préserve notre chère nation, renforce la cohésion de notre peuple et le comble de ses bienfaits. A toutes les sénégalaises, à tous les Sénégalais, nous nous inclinons respectueusement pour vous dire merci pour vos prières et vos soutiens. Nous vivons cette épreuve de nos vies respectives avec foi et dignité. En gardant espoir que notre justice saura puiser dans ce qu’elle a de plus fort, pour un sursaut en faveur de l’équité, de la vérité », écrivent-ils dans leur missive postée sur Facebook.

Convocation

Baye Niasse qui accuse Fatoumata Ndiaye de « Fouta Tampi » d’avoir reçu de l’argent, deux véhicules et une villa, est (re)convoqué à la Dic aujourd’hui mardi. Il est poursuivi par la tête d’affiche de « Fouta Tampi » pour diffamation. Pour rappel, Niasse a été convoqué par la Division des investigations criminelles (Dic) vendredi dernier. Après avoir été longuement entendu, il avait été relâché.

Plainte

Thierno Bocoum a porté plainte contre Fatoumata Ndiaye de « Fouta Tampi » qui l’accuse d’avoir reçu 200 millions FCfa du régime. Le leader du Mouvement « Agir » la traîne en justice pour apporter les preuves de ses accusations. «Elle sera traduite devant la justice. Mes avocats ont été déjà saisis. Après le Magal, on lui donnera l’occasion de donner aux Sénégalais les preuves de ses allégations», annonce Thierno Bocoum.

Recensement

Dans un décret signé par le président de la République, Macky Sall, il est annoncé que le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5) sera organisé dans le courant du second semestre de l’année 2023. Le Chef de l’Etat a ainsi indiqué que l’objectif du cinquième recensement de la population et de l’habitat est de mettre à la disposition de l’Etat et des acteurs du développement des données statistiques récentes et exhaustives pour une meilleure planification du développement économique, social et environnemental ainsi qu’un suivi-évaluation régulier des populations et programmes de développement.

Bébé abandonné

Un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé abandonné dans un bac à ordures près du Monument de la Renaissance sis à Ouakam. La découverte a été faite par les ramasseurs d’ordures. Alertée, la gendarmerie de Ouakam s’est saisie de l’affaire. Après 3 heures de recherches, les gendarmes ont pu arrêter la mère de la fillette à Ngor. Reconnaissant les faits, elle refuse toutefois de révéler les raisons de son acte et l’identité du père de sa fillette. Elle a été placée en garde à vue et une enquête est ouverte.

Macky est rentré

A New York depuis la semaine dernière pour prendre part à la 76e assemblée générale de l’organisation des nations unies (ONU), le Président Macky Sall est de retour à Dakar. Il a été accueilli hier, dans la matinée, à l’aéroport militaire de Yoff, par diverses personnalités de la République. Pour rappel, il y a tenu un discours lors duquel il a souhaité réaffirmer la solidarité de notre pays avec ceux du Sahel, où des groupes terroristes continuent leurs attaques et pillages meurtriers contre des populations innocentes.

Le Magal de Cellou

Pour avoir vécu en exil au Sénégal, l’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, y compte de nombreux amis. Il a une pensée pour ceux appartenant à la confrérie mouride, en ce jour particulier pour eux. “Je souhaite un excellent Magal à toute la communauté mouride, au Khalife général, à mes nombreux amis sénégalais membres de cette confrérie, notamment au Président Abdoulaye Wade. Puisse Allah Le Tout Puissant exaucer les prières faites à cette occasion”, lit-on dans son message posté sur les réseaux sociaux. Ancien premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l’élection présidentielle de 2010, qu’il perd au second tour face à Alpha Condé, il est, à partir de 2007, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Macron

Emmanuel Macron a une nouvelle fois été pris pour cible. En marge d’un déplacement au Salon international de la restauration et de l’hôtellerie (Sirha) à Lyon (Rhône), il a été la cible d’un œuf lancé dans sa direction durant son bain de foule. L’œuf a rebondi sans se briser sur l’épaule du Président qui déambulait dans les allées du Salon international de la restauration et de l’hôtellerie. Le lanceur a été aussitôt maîtrisé par le service d’ordre. «S’il a un truc à me dire, qu’il vienne», a réagi le chef de l’État.

Pêcheurs

Une centaine de pêcheurs sénégalais est retenue en Guinée-Bissau par les garde-côtes de ce pays, a déclaré, samedi, à Joal-Fadiouth (ouest), le secrétaire général d’‘’And Bokk Khol’’, une association de professionnels de la pêche artisanale. Des acteurs de la pêche réunis autour d’Ameth Wade, le leader de ladite association, ont souhaité que les autorités sénégalaises intercèdent auprès de leurs homologues de la Guinée-Bissau pour obtenir le retour des pêcheurs. Selon M. Wade, il leur est reproché de pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau avec des outils interdits par ce pays.

Pêcheurs (Bis)

Dans chacune des cinq pirogues se trouvent ‘’une vingtaine de personnes’’, soit ‘’environ 100’’ pêcheurs, a expliqué Ameth Wade. Les pêcheurs sénégalais ont été conduits par les garde-côtes à Cacheu. Le président de ‘’And Bokk Khol’’ dit avoir informé la direction des pêches maritimes du Sénégal de leur sort. Pour le retour au Sénégal des pêcheurs, il souhaite l’intervention du président de la République, Macky Sall. ‘’Dans un premier temps, on leur a infligé une amende de 500.000 francs CFA. On leur a ensuite réclamé 2 millions de francs CFA par pirogue en guise d’amende’’, a ajouté M. Wade.