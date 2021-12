Top Infos Rewmi du 28 12 2021: Des Sénégalais parmi les victimes de massacre de migrants en Biélorussie…Mor Ngom fait arrêter une à laquelle est invité un candidat de Yewwi émission…

57 nouveaux cas positifs

La hausse des cas de Covid-19 se poursuit. Hier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté 57 cas positifs, sur 1167 Tests effectués, soit un taux de positivité de 4,88%. Les nouvelles contaminations sont toutes issues de la transmission communautaire, dont 47 ont été notifiés dans la région de Dakar et les 10 autres identifiés dans la région de Ziguinchor et dans la région de Thiès. Cependant, 19 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n’est actuellement pris en charge dans les services de réanimation. De même, aucun nouveau décès n’a été enregistré dans la journée d’hier, dimanche. Le Sénégal a enregistré 74.469 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72.336 guéris 1890 décès et donc 242 sous traitement. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que depuis le début de la campagne de vaccination, 1 354 684 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Des Sénégalais parmi les victimes de…

La crise frontalière de 2021 entre la Biélorussie et l’Union européenne est une crise migratoire qui se manifeste par un afflux massif de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique vers la Lituanie, la Lettonie et la Pologne via les frontières de ces pays avec la Biélorussie. Au moins douze personnes meurent en essayant de franchir la frontière polonaise, sécurisée par une clôture de barbelés et des milliers de soldats. De nombreux morts dont des Sénégalais. Depuis août dernier, des migrants ont organisé à proximité du village polonais de Usnarz Górny, le long de la frontière, un camp improvisé qui est entouré de soldats biélorusses et polonais de chaque côté. Et selon les médias italiens, on n’arrête pas le massacre de migrants.

…massacre de migrants en Biélorussie

Et, un Sénégalais, Moussa (nom déformé), a vu ses deux frères mourir atrocement. Dans le centre d’accueil pour migrants de Podlachia, tout le monde connaît l’histoire de Moussa. Il s’agit du jeune Sénégalais qui a perdu ses “deux frères” alors qu’ils tentaient de traverser la forêt qui sépare le Belarus de la Pologne. Les autorités polonaises affirment qu’une douzaine de migrants sont morts. L’histoire de Moussa représente la tragédie de ceux qui sont bloqués par le bras de fer entre Minsk et Varsovie. De nombreux enterrements ont eu lieu dans le cimetière de Bohoniki.

Migrants

28 corps de migrants, dont deux femmes et un bébé, ont été retrouvés sur une plage libyenne à une centaine de kilomètres à l’ouest de Tripoli. Leur état de décomposition avancée indique que le naufrage de leur embarcation a eu lieu il y a déjà plusieurs jours. Certains corps sont alignés à même le sable, d’autres sont déjà emballés dans des sacs mortuaires. L’état des corps était en décomposition avancé. Un nourrisson et deux femmes se trouvent parmi les victimes. Depuis, les corps ont été emmenés à la morgue de l’hôpital de Khoms. Trois rescapés ont par ailleurs été découverts, au même endroit. D’après eux, d’autres migrants attendent toujours de l’aide en mer. Le Croissant-Rouge a confirmé que les recherches étaient toujours en cours pour le reste du groupe.

3e mandat

Alioune Tine, est catégorique. Pour lui, le président de la République, Macky Sall, doit être clair sur sa candidature à la Présidentielle de 2024. Selon le fondateur d’Afrikajom Center, le chef de l’Etat ne doit plus maintenir le flou au sujet d’une possible candidature à un troisième mandat. “Le 31 décembre, il faut que Macky Sall dise qu’il ne sera pas candidat en 2024. C’est ce que l’on attend de lui. C’est très simple”, a fait savoir Alioune Tine.

Mor Ngom fait arrêter une émission…

Gox Bi. Fm sur la 102.1 depuis Bambey n’émet plus, et pour cause. Tout le personnel a démissionné ou du moins, a collectivement quitté la station. Tout aurait démarré samedi aux environs de 20 heures. Alors que le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi était l’invité de l’émission « Suñu Locales », un groupe de personnes est venu exiger l’arrêt des débats. Face à la résistance de l’animateur et du technicien, un des hommes dépêchés sur les lieux s’en ira couper l’électricité. Ces gens diront être venus sur les instructions du promoteur de la radio : le ministre Mor Ngom. Aussitôt chassé des lieux, Pape Momar Ngom choisira d’aller crier sa colère dans une radio voisine réputée, cette fois-ci, appartenir à l’honorable Aïda Mbodj.

… à laquelle est invité un candidat de Yewwi

L’équipe a refusé de céder au diktat du leader politique Apériste qui ne voulait nullement ouvrir ses micros à l’opposition. Interrogé par Dakaractu, Mor Ngom assume et reconnait avoir expressément envoyé son neveu pour faire arrêter l’émission politique. « Je n’ai pas envoyé de nervis. Je n’ai pas de nervis, ni à Bambey ni ailleurs. Je n’ai même pas de garde-corps parce que je me sens partout à l’aise et sans pression. J’assume le fait d’avoir ordonné que l’émission s’arrête et j’assume que l’électricité ait été coupée pour cela… » Seulement, assure Mor Ngom, « je ne peux pas me permettre d’avoir un média qui enfreigne les lois liées au code électoral.