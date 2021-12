Top Infos Rewmi du 30 12 2021: L’Afrique du Sud a demandé l’arrêt de la vente aux enchères de la clé de la cellule de prison de Robben Island occupée par l’ancien président Nelson Mandela….La compagnie aérienne nationale Air Sénégal a réceptionné hier, son premier aéronef Airbus A220-300….

L’Uncs vole au secours de l’enseignante relevée

L’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal proteste vivement contre la convocation par l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda de Mme Diatta, enseignante accusée d’avoir publié une photo montrant des élèves de CP apprenant à même le sol dans un abri provisoire. L’UNCS soutient Mme Diatta et déplore sa radiation et demande à tous les parents d’élèves, les acteurs de la société civile, les syndicats de former un seul bloc pour que pareil acte soit supprimé au Sénégal.

Selon l’Uncs, le droit à l’information est un droit absolu contenu dans les huit droits des consommateurs. « Si ce forfait reste impuni par le fait de l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda, cela va ouvrir la porte aux dérives provenant des informations sur le bien-être des populations. Ne laissons pas passer cette forfaiture, que tous les enseignants du Sénégal cessent leurs activités, ainsi que tous les syndicats de tout corps et de métiers, il est temps d’en finir avec cette conspiration du silence », prévient l’Uncs.

Air Sénégal

La compagnie aérienne nationale Air Sénégal a réceptionné hier, son premier aéronef Airbus A220-300. La cérémonie a eu pour cadre l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, et a été présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall. L’A220-300 est l’un des avions monocouloirs de petite capacité les plus efficients au monde. Il est à la fois robuste et raffiné offrant les mêmes commodités qu’un avion long-courrier de par sa cabine spacieuse, ses sièges de grand confort et ses larges coffres à bagages. Son exploitation est également moins coûteuse avec 25% de moins sur le carburant et sur le rejet du gaz carbonique et 50% de réduction de l’empreinte sonore.

Incendie

Un incendie s’est déclaré hier mercredi aux alentours de 13h dans le garage mécanique d’EMG Universal Auto. Le feu a été maîtrisé au bout de quelques dizaines de minutes, a confirmé la direction générale. Le départ de feu s’était produit près d’un entrepôt, selon les sapeurs-pompiers sur place. Une voiture a subitement pris feu sans faire de blessés, mais les flammes se sont rapidement propagées plus loin pour atteindre d’autres véhicules qui ont pris feu. Les dégâts ne sont pas encore évalués.

Mariama Sarr

Mariama Sarr, mairesse sortante de la Ville de Kaolack, n’en a cure des directives du Président de la République Macky Sall. Elle a du mal à retenir sa colère et ce, depuis la publication des listes des investis au niveau de la Coalition présidentielle. Laissée sur le quai au profit de Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye, la ministre de la Fonction Publique vient de défier publiquement le Président Macky en promettant son soutien au candidat de la Coalition « And Nawlé And Liguey », en l’occurrence, Serigne Mbaye.

La vente aux enchères de la clé de la cellule de prison de Mandela interdite

L’Afrique du Sud a demandé l’arrêt de la vente aux enchères de la clé de la cellule de prison de Robben Island occupée par l’ancien président Nelson Mandela. La vente est prévue en janvier à New York par la maison de vente aux enchères de Guernesey. Le vendeur est Christo Brand, l’ancien gardien de Mandela dans la prison tristement célèbre. Mais Nathi Mthethwa, ministre sud-africain de la culture, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune consultation avec le gouvernement. « Cette clé appartient au peuple d’Afrique du Sud », a-t-il déclaré. La vente aux enchères prévue le 28 janvier avait pour but de collecter des fonds pour un jardin commémoratif et un musée autour du lieu de sépulture de Mandela. La clé de la cellule de la prison est l’un des nombreux objets mis en vente.

Parmi les autres objets mis en vente, citons le tableau original de Mandela, Le phare de Robben Island, ainsi que le vélo d’exercice qu’il était autorisé à utiliser et la raquette de tennis de la prison. Mandela a passé 18 des 27 années de sa vie en prison à Robben Island. M. Brand est ensuite devenu un ami proche de Mandela. Cette île tristement célèbre, située à proximité de la ville du Cap et de la montagne de la Table, doit son nom aux phoques qui la peuplaient autrefois en masse – robben étant le mot néerlandais pour phoque.

Serigne Khassim Mbacké accuse « Doro Gaye de faire dans le trafic d’influence »

Serigne Khassim Mbacké est en colère contre Doro Gaye. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul vient de décrire le Coordonnateur de la plateforme « Xippil Xool Lifi Macky Déf » sous les traits d’un frimeur doublé d’un trafiqueur d’influence. Suffisant pour qu’il invite le Président de la République Macky Sall, ses ministres et Directeurs Généraux à couper les ponts avec cette personne peu recommandable et véritable rat des casinos de Dakar. « Je fais cette sortie pour attirer l’attention de nos autorités sur le trafic d’influence de M. Doro Gaye. Voilà une personne qui travaille à la perte du régime du Président Macky par ce qu’il lui cherche des ennemis au quotidien. « Xippil Xool » qu’il a mis en place ne rime à rien », s’emporte le jeune Mbacké-Mbacké.

Et Serigne Khassim Mbacké de continuer à tirer: »Doro squatte les casinos. Je regrette amèrement de l’avoir amené chez le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. C’est un danger public. C’est une personne peu recommandable qui pense qu’avec l’argent, on peut se permettre de tout. Le journaliste Pape Alé Niang avait raison sur toute la ligne, lorsqu’il disait qu’il fréquente les hôtels et adore les jeux de fortune ». Nos dignes hommes de loi (Police, Gendarmerie, juges et magistrats, etc.) sont appelés à se méfier de cet homme ».