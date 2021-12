Top Infos Rewmi du 31 12 2021: La barre des 100 cas journaliers a été encore dépassée hier. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a répertorié 198 nouveaux cas…Le lauréat du prestigieux prix Goncourt 2021 s’est prononcé sur la polémique autour d’une probable troisième candidature du chef de l’Etat sénégalais….

Rewmi vous souhaite une bonne année 2022

2021, c’est terminé ! Vive 2022. En ce 1er janvier 2022, l’équipe des rédactions Rewmi présente à tous ses lecteurs et internautes, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute ! Tout au long de 2021, nous nous sommes efforcés de vous apporter les informations essentielles afin que vous puissiez forger votre propre opinion sur l’actualité. Nous vous remercions de vos réactions toujours plus nombreuses à nos articles, lesquelles enrichissent votre Journal et consolident notre ancrage dans la proximité, près de vous, au cœur de la vie locale et attentif aux évolutions du monde. Nous vous souhaitons à tous une excellente année ! Et en ce premier jour de l’année, nous pensons à tous ceux qui ont été éprouvés par ce virus ou qui ont perdu un proche. À l’aube de cette année 2022, il faut continuer à avancer, et à nous continuerons à relayer toute l’actualité nationale et internationale. Nous vous remercions encore et toujours de votre fidélité. Toute l’équipe de Rewmi Quotidien vous souhaite un excellent départ pour l’année 2022.

Mbougar Sarr répond à ses détracteurs…

Son roman « De purs hommes », qui traite de l’homosexualité et de l’homophobie au Sénégal, a reçu de l’association Verte Fontaine et des Editions du Frigo le Prix du Roman gay. Ce qui a valu à Mouhmaed Mbougar Sarr les foudres de certains sur les réseaux sociaux qui l’accuse de soutenir les LGBT. Interpellé par « Jeune Afrique », il déclare qu’il serait bien passé de la polémique qui lui prête des intentions invraisemblables et m’éloigne de la littérature. Sarr soutient qu’il doit « accepter de vivre avec, c’est-à-dire ne pas répondre à toutes les polémiques, refuser de comparaître devant tous les tribunaux institués pour clarifier des positions. Mon tribunal, c’est ma conscience. Mes juges, ce sont mes livres. Je voudrais demeurer un écrivain, quelqu’un qui assume ces moments de tension créés par le langage littéraire, lequel est subtil, ambigu, fait de malentendus. Cette ambiguïté, dérangeante pour certains, moi, m’intéresse ».

…et invite Macky à ne pas se représenter…

Le lauréat du prestigieux prix Goncourt 2021 s’est prononcé sur la polémique autour d’une probable troisième candidature du chef de l’Etat sénégalais. «J’espère fortement qu’il ne se représentera pas. Il aurait ainsi les coudées franches pour mener à terme ses différents projets pour le Sénégal. Pour en avoir discuté avec lui lors de son passage à Paris, je sais qu’il en a un certain nombre. Il lui serait tellement plus simple de s’en occuper s’il était libéré de l’équation du troisième mandat », lui conseille-t-il. Il invite le chef de l’Etat à se remémorer le souvenir de son prédécesseur : « L’exemple du président Abdoulaye Wade devrait suffire à l’en dissuader. En mars 2021, le président a eu un aperçu de ce dont la jeunesse révoltée est capable, même si cette colère-là n’était pas motivée par son éventuel troisième mandat. La population jeune est si désespérée qu’aller mourir dans la rue lors de manifestations lui semble d’une grande banalité ».

Un joueur du Duc décède à l’entraînement

Triste nouvelle pour le club de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, le jeune joueur de la DUC, Badou Mbaye a perdu la vie en pleine séance d’entraînement de ce jeudi 30 décembre 2021. Le jeune joueur jouait au poste d’excentré gauche et était considéré comme un pur talent. Nos condoléances à ses proches et au monde sportif.

Cnra

Le CNRA va prendre des mesures pour mettre un terme au propos injurieux dans les séries télévisées «infestées d’insanités allant jusqu’à injures à ascendant». «Une banalisation de la grossièreté qui impacte nettement le jeune public. Plus largement et pour beaucoup de nos compatriotes, l’insulte semble n’avoir plus rien d’anormal », déplore le gendarme de l’audiovisuel. Ces manquements constatés dans l’espace public sont de nature à consacrer la désacralisation de l’autorité parentale, à nuire à la préservation des valeurs, sensibilités, identités culturelles et religieuses du Sénégal», regrettent Babacar Diagne et Cie. Le Cnra porte à la connaissance des éditeurs qu’il urge que cessent les dérives dans les séries, entre autres contenus diffusés en violation des règles d’éthique applicables aux médias audiovisuels. Le Régulateur en appelle au sens de la responsabilité de tous les acteurs et prévient que les mesures nécessaires seront prises, conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation.

Près de 200 nouvelles infections

La barre des 100 cas journaliers a été encore dépassée hier. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a répertorié 198 nouveaux cas dans le bulletin épidémiologique sur 1606 Tests effectués, soit un taux de positivité de 12,32%. Il s’agit d’un cas contact, 02 cas importés et de 195 cas issus de la transmission communautaire, dont 177 notifiés dans la région de Dakar et les 18 autres identifiés dans les régions de Thiès, Kaolack et Ziguinchor. 04 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 60 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris. Aucun nouveau décès n’a été enregistré mercredi. Le Sénégal a enregistré 74.890 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72.482 guéris 1890 décès et donc 497 sous traitement. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que depuis le début de la campagne de vaccination, 1 358 026 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.