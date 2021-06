Top Infos Rewmi: KOGN BI

Top infos du 25 06 2021: La dépouille du militaire sénégalais de la Minusma ayant trouvé la mort mercredi dans un accident de la circulation au Mali sera rapatriée à Dakar le 3 juillet prochain. Après Halima Gadji, Ngorba Niang alias Tahirou quitte la série « Maîtresse d’un Homme Marié ».

L’affaire du «Bouche à Bouche» atterrit à la Brigade des mœurs. Ameth Thiou et Eumeudy Badiane ont été convoqués hier au commissariat central de Dakar suite aux plaintes de l’ONG Jamra et le mouvement Nittu Dëgg. Ils sont poursuivis pour attentat à la pudeur. Les deux chanteurs ont été cuisinés durant plusieurs tours d’horloge. A rappeler que les deux danseurs de Wally Seck s’étaient embrassés en plein concert, suscitant une vague d’indignation. Mame Makhtar Guèye voit derrière cet acte commis en plein mois de gay Pride, «un clin d’œil» à la communauté LGBT.

Déboutée par le tribunal correctionnel de Dakar à propos du contentieux d’une maison sise à Sacré-Cœur qui l’oppose à son ex-mari Diop Iseg, Aïssatou Seydi annonce que ses avocats ont déjà interjeté appel. L’ex-femme de Diop Iseg qui promet de faire une sortie dans les prochains jours, assure qu’elle usera de tous les moyens légaux pour avoir gain de cause. A signaler que Diop Iseg a été relaxé par le juge du tribunal correctionnel de Dakar de toutes les poursuites enclenchées par Aissatou Seydi. Elle a également déboutée de toutes leurs demandes formulées avant que qu’elle ne soit condamnée aux dépens.

Après Halima Gadji, Ngorba Niang alias Tahirou quitte la série « Maîtresse d’un Homme Marié ». Il en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux. Ngorba n’est pas apparu depuis près de 5 épisodes auprès de ses deux épouses dans la série, Dalanda et Djalika. Il n’a pas manqué de remercier la scénariste de Maîtresse d’un Homme marié Kalista Sy et les réalisateurs de la série. Il n’a pas donné plus de détails sur son départ.

La dépouille du militaire sénégalais de la Minusma ayant trouvé la mort mercredi dans un accident de la circulation au Mali sera rapatriée à Dakar le 3 juillet prochain. Selon la DIRPA qui donne l’information, la Minusma rendra les honneurs militaires au défunt le 2 juillet à Bamako. Les restes mortuaires seront transférés à Dakar le 3 juillet. Mercredi 23 juin, de retour de mission, un véhicule blindé du détachement sénégalais déployé au Mali dans le cadre de la Minusma, la Mission de stabilisation des Nations unies, a été victime d’un accident de la circulation vers 16 heures entre Koro et Bankass, dans la région de Mopti, au centre de ce pays. Suite à l’explosion d’une roue avant, le véhicule s’est renversé sur le bas-côté de la route, occasionnant un décès et trois blessés légers. Le détachement sénégalais actuellement en mission au Mali, compte 850 militaires et a été déployé dans ce pays entre décembre 2020 et février 2021, pour une durée de 12 mois.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, ce jeudi 24 juin, 87 nouvelles contaminations au Covid-19 et aucun décès enregistré. ’’Sur 1582 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, 87 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,50 %’’, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie. Ces nouvelles contaminations concernent 35 contacts suivis et 52 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays.

Le ministère a rapporté que 36 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 07 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 42.677 cas positifs dont 410.058 guéris, 1159 décès et 459 encore sous traitement. Le ministère a signalé qu’à la date du 23 juin 501.633 personnes ont été vaccinées. Le match-test que l’équipe nationale du Sénégal de basket devait jouer ce jeudi contre l’Allemagne, en perspective du Tournoi de qualification olympique (TQO), a été annulé après la détection de 4 cas positifs de Covid-19 au sein de la délégation sénégalaise actuellement présente à Heidelberg, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise.

Dans une note, la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB) “informe que les tests PCR effectués aujourd’hui à Heidelberg en Allemagne, ont révélé 4 cas positifs” de Covid-19 “au sein des membres de la délégation de l’équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal”. La FSB dit avoir “informé la FIBA de cette situation et attend la réaction de cette dernière pour déterminer la conduite à tenir par rapport à la participation du Sénégal au TQO prévu à Belgrade du 29 Juin au 4 Juillet 2021”.

En attendant, le “match test contre l’Allemagne initialement prévu hier jeudi a été annulé. Des seconds tests seront effectués pour confirmer ou infirmer les cas déclarés positifs. “Les personnes testées sont en pleine forme et ne présentent aucun symptôme”, renseigne la Fédération sénégalaise de basket-ball qui promet d’informer “de la survenance de tout élément nouveau”.

Le rappeur a assisté au rassemblement du M2D, zappant ainsi le M23 qui a manifesté à la Place de l’Obélisque. “Je suis toujours présent pour mener le même combat. 23 juin 2011, près de 11 ans après la première alternance du Sénégal, la société civile, l’opposition Sénégalaise et des citoyens lamda se sont retrouvés à la place Soweto pour manifester contre le ticket présidentiel de Wade. D’une réaction citoyenne et patriotique spontanée, un mouvement d’idée et d’action a vu le jour pour devenir, au fil des années, une sentinelle infatigable de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays. 10 ans aprè , ce 23 juin 2021, les mêmes citoyens sénégalais, la société civile et des partis de l’opposition se retrouvent pour dire Non à la 3ème candidature de Macky Sall. 10 ans déjà mais je suis toujours présent pour mener le même combat avec la même détermination pour la liberté et la démocratie aux côtés du peuple et avec le peuple sénégalais. La lutte continue”, a posté hier Gunman Xuman depuis le terrain des Hlm Grand-Yoff où il assistait au rassemblement du Md2.