Touba : Aprés la journée de lecture du Coran, Serigne Mountakha ‘’satisfait’’

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a fait part jeudi de son satisfecit sur le déroulement de la journée dédiée à la lecture du saint Coran pour la paix, organisée à la grande mosquée de Touba.

Ce jeudi 15 juin, les fidèles mourides et musulmans ont été appelés à observer une journée de lecture collective du Saint Coran et de prière, dans les lieux de culte. En effet, ceci était une recommandation de Serigne Mountakha Mbacké qui avait ordonné cette journée de repentance et de dévouement pour solliciter la clémence de Dieu.

‘’Serigne Mountakha Mbacké nous a dit que le délai était un peu trop court pour l’organisation de cette journée. Malgré tout, il est très satisfait de [sa tenue] à Touba, à l’intérieur du pays mais également à l’étranger. Il remercie tous les musulmans, particulièrement les disciples mourides pour leur engagement et leur dévouement pour la réussite de cette journée’’, a déclaré Serigne Khabane Mbacké, chargé de mission du khalife général des mourides.

Le coordonnateur de cette journée de lecture du saint Coran, Serigne Khabane Mbacké, a transmis le message du khalife des mourides aux musulmans, notamment aux disciples mourides qui étaient tous réunis à la grande mosquée de Touba.

Cette journée de lecture du saint Coran a été organisée ce jeudi sur instruction du khalife général des mourides dans la grande mosquée de Touba mais aussi dans d’autres lieux de culte du pays, notamment à la grande mosquée de Massalikul Jinan sise à Colobane, à Dakar.