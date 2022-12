TOUBA: Des malfrats attaquent une station d’essence et emportent le coffre-fort

Aprés le braquage de Mbour, un autre cas de braquage à main armée a été signal à Touba. Les faits se sont produit dans la nuit du dimanche au lundi aux environs de 03 heures.

Une bande de malfrats au nombre de 14 à bord d’une 4X4 a effectué une descente musclée à Ndamatou plus précisément. Ils ont attaqué une station d’essence de Serigne Guéye à Keur Baye Lahad.

Selon les informations, les bandits ont pris d’assaut, l’épicerie. A leur arrivé, ils ont ligoté le vigile des lieux et emporté un coffre-fort contenant la somme de 04 millions de francs. Averties de la présence des voleurs , les polices de Ndamatou et de Gouy-Mbind se sont présenté sur les lieux mais le mal était déjà fait .

Selon un témoin, la bande a choisi de passer d’abord au quartier « aliyah » au niveau de la pépinière où elle a maltraité et blessé une personne et emporté une 4X4. Même si aucune perte en vies humaines n’a été enregistré, ils ont emporté plus de 3 millions de francs CFA. Cernés par les éléments de la police, les malfrats ont tiré des balles sur la voiture des éléments du commissaire Thiombane. Une enquête a été ouverte.

