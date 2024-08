Touba: Le Porte-Parole rappelle l’interdiction des plateaux télévisés dans l’enceinte de la mosquée

Partager Facebook

Le porte-parole des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a réaffirmé l’interdiction formelle d’installer des plateaux télévisés à l’intérieur de la Grande Mosquée de Touba, un lieu de culte et de recueillement pour des millions de fidèles. “Ces plateaux télévisés sont interdits par le Khalife. Sinon, ils risqueraient finalement d’entrer dans le mausolée du fondateur des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba,” a-t-il averti lundi soir lors d’une déclaration à la résidence Cheikhoul Khadim.

‘’Cette interdiction, imposée par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, vise à préserver la sacralité de ce lieu emblématique’’, a t-il dit. Serigne Bassirou Abdou Khadre a souligné que l’installation de plateaux télévisés dans l’enceinte de la mosquée est une pratique qui a commencé l’année dernière et qui doit cesser immédiatement.

Le porte-parole a insisté sur le respect de la sacralité des mausolées situés à l’intérieur de la Grande Mosquée. “Nous ne vous interdisons pas de filmer à l’intérieur de la mosquée, mais il est crucial de veiller à respecter la sacralité des lieux, en particulier les mausolées,” a-t-il précisé.

Serigne Bassirou Abdou Khadre a également condamné le bruit excessif et le comportement inapproprié qui s’apparente à des festivités mondaines ou à un marché à l’intérieur de la mosquée. “Le brouhaha est interdit. Si on parle de Touba, c’est à cause de la Grande Mosquée, et si l’on parle d’elle, c’est en raison du fondateur des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba, qui repose en son sein.”

Cette mise en garde du porte-parole des mourides rappelle l’importance du respect et de la préservation de la spiritualité et de la sacralité de la Grande Mosquée de Touba, un symbole fort de la confrérie mouride et un lieu de pèlerinage central pour les fidèles.