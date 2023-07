Touba : Me Madické Niang a participé au ZIKROULLAH 2023

Ce jour. 6 juillet 2023, se tient à Touba, dans la résidence de Daroul Minane, l’invocation nationale du nom d’Allah organisée sous la Présidence de Serigne Mountakha MBACKE, Khalife général des Mourides, par la communauté des Baye Fall avec à sa tête Serigne Modou Mbenda FALL.

Le Président Madicke NIANG a tenu à participer à ce grand évènement qui perpétue, dans sa deuxième édition, la place prépondérante occupée par Mame Cheikh Ibrahima FALL dans la Mouridya.

Des son arrivée, le Président Madické a été chaleureusement reçu par le Khalife qui a encore exprimé toute sa joie d’accueillir son disciple par des mots d’une amabilité touchante.

Après cette audience, le Président Madicke NIANG a pris part aux invocations qui ont encore une fois mobilisé l’ensemble de la communauté des Baye Fall qui pendant vingt quatre heures et sans arrêt va invoquer à haute et intelligible voie l’unicité d’Allah.

Cette initiative du Khalife générale des Mourides vient encore montrer que notre seule raison d’exister demeure l’adoration de Dieu en clamant son unicité sans partage.

Qu’Allah accorde au Khalife général des Mourides et au Khalife général des Baye Fall une longévité exceptionnelle et que cet évènement s’incruste définitivement dans le calendrier des grands évènements de la Mouridiya.

