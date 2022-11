Touba : Une affaire de meurtre met la population dans tout leurs états

Un nouveau meurtre a été enregistré dans la nuit du samedi au dimanche derniers à Touba, plus précisément, à Gare Bou Mag. Un jeune de 35 ans a été retrouvé gisant dans son sang, après avoir reçu des coups de couteau.

Un nouvel assassinat a été enregistré dans la nuit du samedi au dimanche à Touba, plus précisément à Gare Bu Maak. Un jeune de 35 ans a été retrouvé gisant dans son sang après avoir reçu des coups de couteau. Police et sapeurs pompiers ont accouru pour faire le constat et récupérer le corps sans vie de la victime qui a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba.

La police a fait la constatation d’usage et la dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba par les sapeurs-pompiers. D’après la source, les populations ont rappelé aux autorités municipales, l’urgence de sécuriser ce marché inachevé ou de l’utiliser à d’autres fins, pour qu’il ne soit plus un repaire de malfaiteurs.

