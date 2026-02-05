Tournée économique à Tambacounda : Bassirou Diomaye Faye visite le site de l’université oriental

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi de débuter sa tournée économique dans le Sénégal oriental par la visite du site de l’Université du Sénégal Oriental, affirmant ainsi la centralité de la formation, du capital humain et de l’innovation dans la transformation structurelle du pays.

Directement alignée sur la vision Sénégal 2050, l’Université du Sénégal Oriental est pensée comme bien plus qu’un établissement académique. Elle constitue un levier stratégique de souveraineté scientifique, de recherche appliquée et d’employabilité, au service d’un développement territorial équilibré et inclusif. Son implantation dans une zone frontalière à forts enjeux traduit une approche fondée sur la stabilité par le développement, l’opportunité économique et l’ancrage local des compétences.

À travers ses pôles dédiés aux mines et à la géologie, aux technologies de pointe, à l’agro-industrie et à la valorisation des ressources endogènes, l’USO ambitionne de former des compétences adaptées aux priorités nationales, de faire émerger des entrepreneurs et des startups locales, et de contribuer durablement à la création d’emplois qualifiés.

En ouvrant cette tournée par l’Université du Sénégal Oriental, le Chef de l’État inscrit clairement son action dans l’engagement de faire de 2026 l’Année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, en plaçant la formation, l’innovation et l’ancrage territorial au cœur du projet national.