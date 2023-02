Tournée Économique: Bara Diakhaté salut la vision du Président Macky Sall

Après Thiès c’est au tour de la région de Sédhiou. Macky Sall est attendu ce lundi dans cette région située sur la rive droite de la fleuve Casamance où il présidera le Conseil des ministres et d’autres activités.

Chef du Service des RH du Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, Bara Diakhaté s’en réjouit: »Ça montre l’ambition qu’il a pour développer le pays. A Sédhiou, il y inaugure également le pont de Marsassoum qui désenclave considérablement cette zone là ». Responsable politique à Thiès, il se félicite également la construction de l’hôpital Cheikh Ahmadou Tidiane Ba de niveau 2 avec une capacité de 150 lits.

»Aujourd’hui, les populations de Sédhiou n’auront plus besoin de rallier Ziguinchor, Dakar ou ailleurs pour des soins de qualité », soutient-il. Non sans rappeler la constitution des hôpitaux Amath Dansokho de Kédougou, Thierno Birahim Ndao de Kaffrine et Ahmadou Khadim de Touba. Une politique d’équité territorial du gouvernement sénégalais.

En ce qui concerne la région de Thiès, il note que la venue du Chef de l’Etat avec la tenue du Conseil des ministres dans le département, le 9 février dernier, a été une aubaine pour les Thièsois. »Nous saluons la relance des activités du chemin de fer. Nous savons nettement que les chemins de fer pourront nous permettre d’engranger pas mal d’emplois.

Au delà de cela, le président a l’envie de créer un troisième gar au niveau de Thiès, tirant le Ter de l’aéroport international Blaise Diagne jusqu’à Thiès », dit Bara Diakhaté. Qui Organise, à Thiès, une grande journée de consultation médicale gratuite où plusieurs spécialités seront présentes. Il s’en suivra d’ un soirée » sagal djigene » à l’endroit des militantes de Benno Book Yaakaar le 11 mars prochain.