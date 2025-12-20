Tournée économique dans le sud : Seydi Gassama liste « ses priorités » à Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance dans le cadre de sa tournée économique suscite des attentes fortes auprès des populations locales. Saisissant l’occasion, Seydi Gassama a interpellé le chef de l’État sur plusieurs dossiers prioritaires pour la région.

Le défenseur des droits humains estime que la reconstruction du pont Émile Badiane est une nécessité pour désenclaver la Casamance et faciliter les échanges commerciaux. Selon lui, cette infrastructure clé permettrait de booster l’économie locale et d’améliorer les conditions de vie des populations.

De même Seydi Gassama a évoqué la question des ressources agricoles inexploitées. Il souligne, dans ce sens, que des centaines de milliers de tonnes de fruits (mangues, oranges…) pourrissent chaque année faute d’infrastructures de conservation et d’unités de transformation. Un investissement dans ce secteur pourrait créer des emplois et stimuler l’économie, indique-t-il.

Enfin, Seydi Gassama soutient que malgré le retour de la paix, le tourisme en Casamance (et au Sénégal) peine à décoller. À cet effet, il préconise une politique de promotion agressive, à l’instar des pays comme le Rwanda ou le Kenya, pour mettre en valeur les atouts de la destination Sénégal.

Publié par EL HADJI MODY DIOP