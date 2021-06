Tournée Economique: L’étape du Nord et le projet Macky à Ndioum

Le Chef de l’État entame, dans le Nord, une tournée économique, à partir du 12 juin prochain. Ndioum recevra le président Macky Sall, ce dimanche 13 juin prochain. Le déroulé du programme de sa visite dans la commune.

Après Kaffrine, Kaolack et Kédougou, le président de la République effectue, du 12 au 19 juin prochain, une tournée économique dans le Nord du Sénégal (Saint-Louis et Matam). Ce, afin d’évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial. Après l’étape de Podor, Macky Sall sera, sera dimanche 13 juin 2021, à partir de 11 heures, l’hôte de Ndioum. Dès son arrivée dans cette commune stratégique, du point de vue politique, avec son important électorat, où un accueil chaleureux lui sera réservé, le président de la République va procéder à l’inauguration du tronçon Ndioum-Halwar-Démette. Après la coupure du ruban, une visite du tronçon sera organisée.

Ensuite, le Chef de l’Etat va lancer, à la sortie de Ndioum, les travaux de la dorsale électrique (Ndioum-Linguère), un projet du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).

Toujours dans la commune précitée, le Président Sall va visiter le tronçon Ndioum-Médina Ndiathbe-Cas-Cas.

L’Ageroute va également lui présenter le projet de la route Cas-Cas-Démette. Le président de la République va ensuite lancer officiellement les travaux de la route susnommée. Une Cérémonie est prévue à Ndioum pour clôturer cette étape.

C’est dire que Ndioum sera en effervescence durant toute la journée du dimanche 13 juin 2021. Le leadership de Cheikh Oumar Anne dans le département de Podor en sortira renforcé. De même que son duo gagnant avec Abdoulaye Daouda Diallo, maire de Boké Dialloubé.

A rappeler que le Chef de l’État a consenti des investissements énormes dans le Nord du Sénégal. En 10 ans, Macky Sall a investi 400,2 milliards Fcfa dans 34 projets majeurs achevés dans les régions de Saint-Louis et Matam. Il s’agit d’infrastructures routières, scolaires et sanitaires, d’ouvrages hydrauliques et d’art, de ponts, de voiries… Le Président Sall prévoit aussi d’injecter 330,7 milliards Fcfa entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Fouta et du Walo.