Trafic international : La BRS intercepte 17,6 Kg de Kush en provenance de Chine

Du nouveau dans l’affaire du trafic international de kush. Suite à l’arrestation du Sierra-Léonais I. Kallay, l’exploitation technique de ses téléphones portables a permis aux enquêteurs d’intercepter hier mardi un colis en provenance de Chine contenant 17,6 kilogrammes de kush de première qualité selon des sources de Seneweb.

Le point de départ : une première arrestation à Grand Mbao

L’affaire avait débuté avec l’interpellation d’I. Kallay, ressortissant sierra-léonais, à son domicile de Grand Mbao. Lors de cette opération, les enquêteurs de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), avaient saisi 2,7 kilogrammes de kush ainsi qu’une somme de 2,2 millions de francs CFA.

Pour rappel, les premières auditions avaient permis d’établir que le suspect procédait à la transformation du kush à l’aide de précurseurs et de produits chimiques directement depuis son domicile à Grand Mbao.

L’exploitation technique : un tournant décisif

C’est l’exploitation technique des téléphones portables saisis qui a fait basculer l’enquête. Les enquêteurs ont découvert un message faisant état de la réception imminente d’un colis suspect en provenance de Chine. Cette information capitale a permis aux limiers de la BRS de Dakar d’agir rapidement pour intercepter la marchandise illicite.

Les enquêteurs ont pris contact avec A. Diouf, commerçant basé à Rebeuss et représentant de l’agent de fret Touba Compagnie Cargo, société chargée de l’expédition du colis depuis la Chine. Un déplacement a été effectué jusqu’à son commerce.

Sur place, A. Diouf a mis le colis en question à la disposition des policiers en civil. Après vérification et pesage, celui-ci contenait 17,6 kilogrammes de kush déjà raffiné, une quantité considérable témoignant de l’ampleur du réseau de trafic.

Face à cette nouvelle saisie, I. Kallay a été soumis à un nouvel interrogatoire. Au cours de celui-ci, il a confirmé avoir passé cette commande auprès de son fournisseur, E. Zhang, établi en Chine. Cette révélation confirme la dimension internationale du réseau.

Interrogé sur la nature de sa relation avec A. Diouf, le représentant de l’agent de fret ayant expédié le colis, le suspect a déclaré n’avoir aucun rapport avec ce dernier, affirmant ne l’avoir jamais rencontré.

Au total, cette opération porte la quantité de drogue saisie à plus de 20 kilogrammes : 2,7 kilogrammes lors de la première perquisition et 17,6 kilogrammes interceptés dans le colis en provenance de Chine. Il s’agit d’une saisie record pour la BRS de Dakar.

Les investigations se poursuivent activement afin de cerner les contours de ce réseau international de trafic et de transformation de kush. Les enquêteurs travaillent à identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce circuit criminel, tant au Sénégal qu’à l’étranger.

Mor Cissé