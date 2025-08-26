Transfert imminent de Nicolas Jackson

Partager Facebook

Selon des informations publiées par l’ancien international Sénégalais Diomansy Camara, Nicolas Jackson va quitter dans 48 heures. Sans donner sa destination, le conseiller du joueur a indiqué que des clubs en Allemagne, Angleterre et Italie sont à l’affût pour recruter l’attaquant sénégalais. Auteur de 30 buts depuis son arrivée à Chelsea, Nicolas Jackson va enfin rebondir dans un autre club.