Transparence et bonne gouvernance : Ousmane Sonko donne des assurances aux nouveaux membres de l’OFNAC

2 février 2026 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce lundi, les membres de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), nouvellement installés dans leurs fonctions. Cette audience s’inscrit dans une série de rencontres initiées par le Premier ministre avec les acteurs de la justice, notamment l’Union des magistrats du Sénégal et l’Association des greffiers du Sénégal qui l’a reçues tour à tour.

Ces rencontres visent à recueillir les préoccupations et les attentes des différents acteurs de la justice dans le cadre des réformes judiciaires à venir. Le Premier ministre a réaffirmé son attachement aux principes de transparence et de bonne gouvernance, piliers fondamentaux de sa vision et de son combat politique.

Lors de l’audience, il a félicité les membres de l’OFNAC pour leur nomination et les a assurés de son appui constant pour la réussite de leurs missions.

