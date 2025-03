Transport Aérien: Grève annoncée des travailleurs de l’aéronautique

Partager Facebook

L’Intersyndicale des travailleurs de l’Asecna du Sénégal (Transport Aérien) va observer un mouvement de grève de 24 heures renouvelables à compter du 12 avril 2025 à partir de 8 heures.

Le secteur aérien entre en zone de turbulence. L’Intersyndicale des travailleurs de l’Asecna du Sénégal va observer un mouvement de grève de 24 heures renouvelables à compter du 12 avril 2025 à partir de 8 heures. Les travailleurs réclament le paiement intégral des arriérés de l’Indemnité de sécurité aérienne (Isa), «une solution garantissant le paiement mensuel de ladite indemnité, la réintégration dans le paiement de l’Isa de l’augmentation liée à cette prime, la résorption du sous-effectif dans la plupart des corps de métier à la représentation de l’Asecna au Sénégal».

Dans un communiqué, l’intersyndicale fait savoir qu’au «moment où toutes les autres structures du secteur des transports aériens perçoivent régulièrement et mensuellement leurs Isa, les travailleurs de l’Asecna courent après six (6) mois d’arriérés». Cette situation, renseigne-t-elle, «perdure malgré les interpellations diverses et répétées des syndicats auprès des autorités compétentes, notamment le ministre en charge du Transport aérien et le Directeur général de l’Aibd Sa».

Dans leur document, les travailleurs informent que «malgré les frustrations légitimes nées de ce traitement injuste et discriminatoire» à leur égard, ils ont «toujours privilégié l’option du dialogue avec l’autorité de tutelle, persuadés que le sens de la justice et de l’équité allait prévaloir». Cependant, regrettent-ils, «force est de constater que cette patience des travailleurs n’a pas été entretenue par des signaux positifs perceptibles».

L’intersyndicale, qui dit avoir constaté «un empirement de la situation», s’interroge «légitimement sur la volonté des autorités à apaiser le climat social dans un secteur aussi sensible et à corriger une injustice». C’est donc «face à ce mépris et cette incertitude» que «les travailleurs, réunis en Assemblée générale extraordinaire autour de l’ensemble des syndicats de l’agence le 4 septembre 2024 à l’aéroport de Diass, ont demandé unanimement d’entamer une lutte syndicale active et notamment de déposer un préavis de grève».

L’intersyndicale fait ainsi savoir que «toutes les voies de conciliations préalables étant épuisées, les secrétaires généraux des syndicats, réunis autour de l’Intersyndicale de l’Asecna, ont déposé, le 12 mars 2025, un préavis de grève auprès des autorités concernées». «Tout en espérant une satisfaction avant le terme du préavis», l’intersyndicale a réaffirmé «sa disponibilité à poursuivre les négociations».