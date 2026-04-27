Transport aérien : Vers un dépôt de préavis de grève des travailleurs de l’Asecna

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Les travailleurs de l’ASECNA regroupés au sein de l’Intersyndicale alertent l’opinion nationale sur les très probables perturbations qui risquent d’affecter le fonctionnement de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). A travers un communiqué ces derniers tirent la sonnette d’alarme et haussent le ton.

A travers le communiqué les travailleurs ont magnifié leur profond attachement « à assurer la mission de service public qui nous incombe ne saurait entamer notre détermination à conserver un droit acquis de plus de deux décennies. » et de faire savoir qu’ « un préavis de grève sera déposé pour exiger le respect strict des engagements pris au nom de l’Etat. »

Au moment où toutes les ressources humaines et matérielles sont mobilisées pour la réouverture prochaine de l’aéroport de Ziguinchor, ils se disent « marginalisés » et « laissés sous le poids de cinq mois d’arriérés de paiement d’éléments de salaire appelés Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA). »

Alors que sans leur concours et leur collaboration, les activités de navigation aérienne sur cet aéroport en particulier, et sur l’espace aérien du Sénégal en général, seraient très limitées voire nulles.

A les en croire , il y a près d’un an, « la même situation avait amené l’intersyndicale à déposer un préavis de grève. Des négociations longuement menées avaient abouti sur des accords signés par le ministère des transports terrestres et aériens et par la direction générale d’AIBD SA, ce qui avait permis d’éviter de justesse des remous sociaux. En l’état actuel, le décalage persistant entre les accords conclus et leur mise en œuvre est de nature à détériorer le climat social. »