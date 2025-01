Transport: Avec son système BRT électrique; Dakar remporte le « Prix du Transport durable 2025 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La capitale Sénégalaise a été désignée lauréate du Prix du transport durable 2025 par l’Institut pour les politiques de transport et de développement (ITDP) et le Comité du prix du transport durable. « Cet honneur reconnaît les progrès réalisés par Dakar au cours de l’année écoulée pour promouvoir la durabilité, l’accessibilité et l’inclusion avec des investissements substantiels dans les transports publics électriques et le développement axé sur le transport en commun », souligne l’institution dans un texte publié sur son site officiel. Le prix sera remis au Cetud en février prochain.

Dakar a été désignée lauréate du Prix du transport durable 2025 par l’Institut pour les politiques de transport et de développement (ITDP) et le Comité du prix du transport durable. Le système du Bus Rapid Transit (BRT) a été primé au Mexique.

Le CETUD a reçu le Prix du Transport durable 2025 (STA), en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir une mobilité́ durable et inclusive, centrée sur le lancement de son système de Bus Rapid Transit (BRT), entièrement électrique. Ainsi Dakar, le Sénégal, est le lauréat du Prix du transport durable 2025, alors que le programme célèbre son 20e anniversaire. Selon la source, le CETUD recevra le STA pour Dakar, lors d’une cérémonie diffusée en direct en février 2025 et rejoindra la programmation de la série des prix du transport durable de l’ITDP tout au long de l’année.

Ce prix reconnaît les progrès réalisés par le CETUD au cours de l’année écoulée pour promouvoir la durabilité, l’accessibilité et l’inclusion, grâce à des investissements substantiels dans les transports publics électriques et le développement axé sur les transports en commun.

Cette distinction revient en grande partie à la mise en circulation du Bus Rapid Transit (BRT) en 2024. L’ITDP salue les performances du BRT, précisant : « Le BRT de Dakar devrait desservir 300 000 passagers par jour et réduire les temps de trajet de 95 à 45 minutes, ce qui entraînera des gains de temps considérables pour les utilisateurs. En outre, le système devrait contribuer à réduire les émissions de CO2 de plus de 53 000 tonnes par an grâce à la flotte entièrement électrique. »