Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20251214 1322092

Transport gratuit pour les militaires et gendarmes : Le ministre des forces armées lance le service NIFA

14 décembre 2025 Actualité

Le ministère des forces armées, Birame Diop a lancé officiellement la Navette Interurbaine des Forces Armées (NIFA), un service de transport gratuit pour les militaires et gendarmes.

L’objectif de cette initiative est de faciliter leurs déplacements interurbains, surtout le week-end, pour qu’ils puissent rejoindre leurs familles plus facilement.

Pour cette phase pilote, la NIFA dessert les axes Dakar–Thiès, Dakar–Saint-Louis et Dakar–Kaolack, avec des départs depuis la Caserne Samba Diéry Diallo. C’est une initiative pour améliorer le bien-être des personnels et mieux concilier vie professionnelle et familiale.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

Cheikh Diba 1

Budget 2026 : Cheikh Diba détaille les projets et programmes arrêtés

Le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, a présenté les principaux projets et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved