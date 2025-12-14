Transport gratuit pour les militaires et gendarmes : Le ministre des forces armées lance le service NIFA

Le ministère des forces armées, Birame Diop a lancé officiellement la Navette Interurbaine des Forces Armées (NIFA), un service de transport gratuit pour les militaires et gendarmes.

L’objectif de cette initiative est de faciliter leurs déplacements interurbains, surtout le week-end, pour qu’ils puissent rejoindre leurs familles plus facilement.

Pour cette phase pilote, la NIFA dessert les axes Dakar–Thiès, Dakar–Saint-Louis et Dakar–Kaolack, avec des départs depuis la Caserne Samba Diéry Diallo. C’est une initiative pour améliorer le bien-être des personnels et mieux concilier vie professionnelle et familiale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP