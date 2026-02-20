Uploader By Gse7en
Transport : Ousmane Sonko sur le point de lancer de grands projets ferroviaires nationaux

20 février 2026 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi 20 février 2026, une réunion stratégique consacrée aux grands projets ferroviaires nationaux.

Au cours de cette séance de travail, les responsables du secteur ont présenté un exposé exhaustif sur l’état d’avancement des projets en cours, les contraintes rencontrées ainsi que les perspectives du ferroviaire en cohérence avec l’Agenda national de Transformation.


Des décisions structurantes sont attendues, avec pour objectifs d’impulser la transformation systémique du pays et d’améliorer durablement la mobilité des populations et des biens.

