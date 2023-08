Transport: Pour une bonne fluidité, Les bretelles de l’auto-pont de Camberène ouvertes

C’est maintenant un « Ouf » de soulagement pour les automobilistes qui empruntent l’auto-pont de Camberéne. Les bretelles ont été ouvertes vendredi soir après la mise en service de cet auto-pont le 04 mars dernier.

Le ministre des infrastructures des transports et désenclavement, Mansour Faye a présidé à la cérémonie d’ouverture des bretelles de l’auto-pont de Camberène vendredi soir ceinturant l’ouvrage et qui étaient en chantier. La cérémonie, qui s’est tenue dans la soirée, a noté la présence du Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (AGEROUTE), M. Ibrahima Ndiaye, des maires de Guédiawaye et Dalifort, de l’honorable député Awa Niang, entre autres. Elle marque ainsi l’inauguration officielle de l’ouvrage avec toutes ses composantes qui, sans nul doute, va permettre une meilleure fluidité du trafic urbain dans le département de Dakar et particulièrement sur les bretelles de sortie de l’autoroute A1 avec la nationale N1. En effet, l’entreprise en charge des travaux, sous le maître d’ouvrage de l’Ageroute, a donné un autre visage aux 4 bretelles qui ceinturent l’ouvrage. Elle a aussi opéré un aménagement paysagé au niveau du rond point avec un décor sans précédent pour offrir aux populations des aires de repos et un espace convivial de rencontre et d’échanges.

A ceux-là, s’ajoute une signalisation aux normes. Avec un passage supérieur de linéaire 416 mètres en 2×2 voies ; une hauteur libre sous ouvrage de 5,5 mètres ; un linéaire de raccordement de 410 mètres ; des aires aménagées pour une surface de 7800 mètres carrés ; une reprise du système d’assainissement dans la zone du projet ; des trottoirs pavés de largeur minimale de 2 mètres ; un dévoiement de tous les réseaux des concessionnaires identifiés sur l’assiette du projet ; une signalisation verticale et horizontale aux normes sur l’emprise de l’ouvrage, un aménagement paysager avec du mobilier urbain et des espaces de détente ; et enfin, une reprise intégrale de l’éclairage public et l’ajout d’un éclairage d’ambiance, l’autopont de Cambérène offre aujourd’hui une meilleure mobilité aux automobilistes. Selon le ministre, cet ouvrage majestueux va améliorer la fluidité du trafic urbain.

Cependant, la préservation et le suivi des ouvrages réalisés posent problème. Face à cette situation, l’autorité étatique a fait savoir qu’une convention sera signée entre Ageroute et les différentes communes qui en bénéficient. Pour Mansour Faye, il faut surtout l’implication des autorités territoriales pour un entretien efficace de l’ouvrage. Le ministre a également profité de l’occasion pour inviter les maires des communes de Guédiawaye, Dalifort, Cambérène et de Pikine à entretenir l’infrastructure au profit des populations.

L’auto-pont du Front de terre sera livré au premier semestre de l’année prochaine

Le ministre des transports a visité le même jour l’autopont de la route de front de terre-Bourguiba. Selon lui, l’ouvrage qui à terme, aura un linéaire de plus de 600 mètre est l’un des autoponts les plus longs et sur les 12 déjà réalisés. « Nous sommes dans une zone difficilement d’accès, entre les travaux de chantiers à réaliser puisque nous sommes en zone urbaine, en plein de commerce mais aussi il y’avait des ouvrages qui étaient là en terme de réseau de drainage et d’autres réseaux qui étaient pas aussi faciles à repérer.

Donc c’est dans un environnement difficile, des conditions difficiles que ce chantier se réalise mais heureusement que l’entreprise en charge qui accompagnait, le maitre d’ouvrage Ageroute fait un excellent travail et les délais qui sont attendus initialement de 19 mois. Certainement, ces délais seront raccourcis, on espère récupérer ce chantier dans le premier semestre de l’année prochaine », dit-il. Et de poursuivre : » L’avantage de ce chantier est d’avoir contribué à désengorger Dakar donc cet linéaire qu’est la route de Front de terre impactera sur l’avenue Bourguiba mais aussi de l’autre autopont au niveau de Liberté 6″.

De son avis, cette visite de chantier leur rend très confiant à l’engagement mais aussi à celui du chef de l’Etat à rendre vraiment fluide la mobilité urbaine au niveau de Dakar avec les autres projets qui sont en cours de finalisation, les projets de mobilité tels que le BRT, qui sera lui-même opérationnel en fin décembre.

NGOYA NDIAYE