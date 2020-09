Transports: Les restrictions levées

Les mesures de restriction sur les transports en communs sont levées. Désormais, les conducteurs peuvent prendre autant de passagers que de places disponibles. Toutefois, tout passager devra obligatoirement porter le masque dans les véhicules de transport public.

L’arrêté n°020475, pris dans ce sens par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestre et du Désenclavement, mentionne en son article 4 que « l’embarquement de passagers dans les bus, minibus, autocars, et taxis effectuant le transport public ou privé des voyageurs se fait dans le respect du nombre de place autorisées pour chaque catégorie de véhicule. En toute circonstance, il est interdit d’admettre à bord d’un véhicule de transport de voyageurs un nombre de passagers, qui empêchent la fluidité de l’ouverture et de a fermeture des portes dudit véhicule ».