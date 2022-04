Transports terrestres: Le Sénégal signe trois accords de financements avec la BID

Le Sénégal a signé trois accords ce dimanche 17 avril 2022, à Djeddah en Arabie Saoudite avec la Banque Islamique de Développement (BID). Un partenariat qui vient de s’enrichir entre les deux pays. La signature s’est faite sous la présence du Président du Groupe de la BID, Muhammad Sulaiman AL-JASSER, du ministre de l’Economie Amadou Hott et Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

L’accord de financement va concerner trois projets dont la construction de l’Autoroute Dakar-Tivaouane Saint-Louis, l’entame de la Phase 2 du TER Diamniadio-AIBD et la construction d’un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des Daaras. Le montant global est estimé à plus de 356 millions d’euros soit un montant cumulé de 233,595 milliards FCFA annonce le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.