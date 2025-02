Trois millions de Sénégalais sans données électorales

Partager Facebook

Ils sont à peu près de trois millions de citoyens qui détiennent la carte biométrique CEDEAO sans données électorales. La révélation est du directeur général des élections (DGE) qui a tenu hier, vendredi 14 février, une conférence de presse, quatorze jours après l’ouverture de la révision des listes électorales qui se déroule du 1er février au 31 juillet.

A cette occasion, Biram Sène qui envisage une grande campagne de sensibilisation, invite les citoyens sénégalais à aller s’inscrire ou à mettre à jour leurs informations électorales. Une seconde chance pour plus de 3 millions de citoyens de devenir électeurs.

Selon le directeur général des élections (DGE), la DAF avait fait, avant de commencer la révision, une étude sur le fichier de la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO. A ce titre, ajoute-t-il, il a été noté que 2 900 000 de personnes disposant de la carte d’identité biométrique CEDEAO n’ont pas de données électorales. Cela implique, d’après Biram Sène, « qu’on a à peu près 3 000 000 de personnes qui détiennent la carte mais qui n’a pas de données électorales et la majeure partie de ces personnes sont ce qu’on appelle les primo-votants. »

En outre, rappelant que cette révision initiée par l’administration électorale est exécutée par des commissions administratives, instituées par l’administration territoriale, M. Sène indique que « Dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une commission. Cela veut dire qu’il peut yavoir des commissions supplémentaires. Il peut y avoir même ce qu’on appelle des commissions itinérantes. »

A l’en croire, « Si on compte maintenant le nombre de communes au Sénégal et le nombre de commissions qui ont été implantées, on est à peu près 568 commissions actuellement et ce nombre de commissions peut augmenter jusqu’à 600 commissions », a-t-il souligné