Troisième candidature, arrestations et procès : L’opposition est en train d’être divertie

Une des stratégies de Macky est de maîtriser parfaitement son agenda et de laisser son opposition dans une parfaite confusion. Un flou entretenu et voulu et qui fait qu’aucune candidature à l’heure actuelle n’est sûre. Y compris la sienne.

Les arrestations en cascade aujourd’hui, les procès collés à Ousmane Sonko et l’agitation non-concrétisée de l’amnistie des potentiels candidats Karim Wade et Khalifa Sall sans oublier la polémique sur la troisième candidature ont fini d’occuper une large place dans l’agenda des opposants. Une trop grande place au point qu’ils occultant littéralement les autres points qui sont tout aussi sinon plus importants.

Car, il va de soi que même si un potentiel candidat s’affranchit de tous les obstacles notamment d’ordre judiciaire, il n’en reste pas moins qu’il doit surmonter celui lancinant du parrainage. Un filtre qui a ses limites et faiblesses et qui mérite une parfaite révision telle que recommandée par les institutions internationales.

Le parrainage, à l’heure actuelle, est une gageure pour de nombreux prétendants à la magistrature suprême. Sa révision s’impose pour l’améliorer.

A cela s’ajoutent la nécessité de revoir le fichier electoral et de l’auditer même malgré sa fiabilité apparente attestée par les dernières élections locales et législatives.

Il va de soi que l’organe chargé de l’élection ne va pas changer. Le Ministère de l’intérieur va s’en charger. Mais il est sera toujours bon d’organiser des concertations autour du processus electoral pour l’améliorer.

Or, toutes ces questions, assez fondamentales sont aujourd’hui reléguées au second plan au profit de celles invoquées en premier.

Cette stratégie de la diversion est un des points forts de Macky qui, de ce fait, va prendre une longueur d’avance sur ses adversaires.

C’est vrai que c’est le peuple qui aura le dernier mot, mais il est important que les questions techniques, électorales, soient examinées dans un élan de consensus comme à la veille de chaque scrutin.

A moins que le pouvoir ne soit dans une logique de les reporter, aller aux élections dans ces conditions serait hasardeux d’autant plus que cascade de déclarations de candidatures au sein de l’opposition n’arrange pas les choses.