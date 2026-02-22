UCAD : Le Coud annonce la réouverture progressive des campus sociaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a publié un communiqué à l’issue de son Conseil d’administration du jeudi 19 février 2026, annonçant la réouverture progressive des six campus sociaux pour soutenir les activités pédagogiques.

Les étudiants sont attendus dès ce jeudi 26 février 2026 à partir de 9h. Le COUD a également souligné que tous les travailleurs devront respecter les horaires de travail habituels.

Cependant, pour des raisons de sécurité non détaillées, les pavillons B et F des campus ne seront pas accessibles aux étudiants, indique le Coud.

Dans un souci de régulation et de conformité, la direction du COUD a précisé que les recommandations issues des assises de l’université des 26 et 27 octobre 2023, validées par le Conseil d’administration du COUD le 9 mars 2024, seront « strictement appliquées ».

Par ailleurs, toutes les activités politiques, ainsi que toute manifestation culturelle à caractère ethnique ou régionaliste sur les campus sont formellement interdites dans le campus social.

Enfin, le COUD a invité tous les résidents à faire preuve de « respect du règlement intérieur, de compréhension, de discipline et de responsabilité » afin de garantir « un campus de solidarité et de paix totale ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com