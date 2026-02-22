Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Image UCAD 1024x670 1

UCAD : Le Coud annonce la réouverture progressive des campus sociaux

22 février 2026 Actualité

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a publié un communiqué à l’issue de son Conseil d’administration du jeudi 19 février 2026, annonçant la réouverture progressive des six campus sociaux pour soutenir les activités pédagogiques.

Les étudiants sont attendus dès ce jeudi 26 février 2026 à partir de 9h. Le COUD a également souligné que tous les travailleurs devront respecter les horaires de travail habituels.

Cependant, pour des raisons de sécurité non détaillées, les pavillons B et F des campus ne seront pas accessibles aux étudiants, indique le Coud.

Dans un souci de régulation et de conformité, la direction du COUD a précisé que les recommandations issues des assises de l’université des 26 et 27 octobre 2023, validées par le Conseil d’administration du COUD le 9 mars 2024, seront « strictement appliquées ».

Par ailleurs, toutes les activités politiques, ainsi que toute manifestation culturelle à caractère ethnique ou régionaliste sur les campus sont formellement interdites dans le campus social.

Enfin, le COUD a invité tous les résidents à faire preuve de « respect du règlement intérieur, de compréhension, de discipline et de responsabilité » afin de garantir « un campus de solidarité et de paix totale ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

CHEIKH DIBA

Marché financier régional : Le Sénégal lève 87,9 milliards de FCFA

L’État du Sénégal vient de démontrer la confiance des investisseurs régionaux, en clôturant avec succès …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved