UCAD / Les étudiants de Ziguinchor reviennent à la charge et enfoncent Ousmane Sonko : « Il refuse de payer 5 millions pour notre loyer alors qu’il a offert 20 millions à Allez Casa!! »

Les étudiants ressortissants de Ziguinchor ont fait face à la presse pour exprimer les actes qu’ils ont posés hier à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Selon Mamadou Badji, porte-parole du jour, « nous avons posé des actes hier parce qu’on est à bout. Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, nous courons derrière le paiement du loyer de l’immeuble où logent les étudiants à Grand-Dakar. L’équipe de Abdoulaye Baldé gérait ça mais depuis l’arrivée de Ousmane Sonko, nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous avons entrepris toutes les démarches soit avec le maire lui-même qui nous a reçus, mais aussi ses proches collaborateurs. Devant notre insistance, certains nous ont même menacés. Alors que nous réclamons juste la tenue d’une promesse faite. Le propriétaire de l’immeuble menace de nous expulser avant la Tabaski si la dette n’est pas payée. Nous courons derrière le maire Ousmane Sonko pour 5,5 millions alors qu’il a offert 20 millions à Allez Casa. À Dakar où nous sommes orientés, nous rencontrons toutes les difficultés du monde. Le maire de Ziguinchor, qui est toujours à Dakar, n’a jamais mis les pieds là où nous vivons. Il y a des filles qui ont été évacuées hier, du fait des grenades lacrymogènes.

Quand Sonko nous avait reçus, nous lui avions expliqué qu’il était l’autorité et qu’il devait s’enquérir de l’état des étudiants. Il y en a qui sont reçus au concours mais qui préfèrent abandonner faute de moyens et d’un manque de suivi de la part des autorités ziguinchoroises. Les étudiants de Ziguinchor souffrent. On en a marre. Nous réclamons ce qui nous est dû. Nous voulons que cette situation soit réglée. Pendant que le maire est toujours à Dakar, il n’a qu’à régler cette dette pour tenir sa promesse. Je tiens à préciser, pour terminer, que nous ne faisons pas de la politique et nous ne sommes à la solde d’aucun politicien. Nous interpellons les autorités de Ziguinchor!!! »