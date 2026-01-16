UCAD : Un projet agricole lancé pour une université entreprenante

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de la vulgarisation du projet UCAD Agropole, une délégation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, conduite par le Recteur Pr Alioune Badara Kandji, a effectué, le 15 janvier 2026, une visite de travail auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne.

Présenté comme un projet structurant, UCAD Agropole ambitionne de faire de l’UCAD une université entreprenante, en renforçant son autonomie, en promouvant le financement endogène et en favorisant la création d’emplois.

Le projet vise également à soutenir les communautés locales dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et de l’éducation, à travers des pratiques innovantes et durables.

Dans une dynamique de territorialisation, plusieurs collectivités locales ont déjà adhéré à l’initiative, notamment la commune de Colobane, qui a signé une convention avec l’UCAD, tandis qu’une visite de terrain a été menée à Khombole pour explorer les potentialités locales.

Saluant l’initiative, le ministre Mabouba Diagne a encouragé la mise en place d’une coopérative universitaire et invité l’UCAD à investir davantage la filière de l’élevage. Un accord de partenariat sera prochainement signé afin de renforcer cette collaboration stratégique.