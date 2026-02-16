UGB : La CESL décrète une nouvelle journée sans ticket

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La crise qui sévit actuellement dans les universités du Sénégal commence à prendre une nouvelle tournure. Déterminés à obtenir gain de cause, les étudiants ne lâchent pas du tout l’affaire.

En effet, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis vient de décréter 72 heures de journées sans ticket pour, dit-elle, exiger justice et vérité renouvelables. En réponse, les autorités universitaires ont décidé de fermer les restaurants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Outre les journées sans ticket annoncées, les étudiants de Saint-Louis exigent la libération immédiate et sans condition de leurs camarades de l’Université Cheikh Anta Diop arrêtés et la vérité et la justice pour l’étudiant Abdoulaye Ba, décédé dans des circonstances floues. Dans la même veine, la CESL réclame le paiement intégral des rappels dus aux ayants droits et le maintien des acquis, jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.

Enfin, la CESL dit réitérer son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant et appelle à la mobilisation pour faire entendre leurs revendications.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com