Ukraine : La population a diminué de plus de 10 millions depuis l’invasion russe, selon l’ONU

La population de l’Ukraine a diminué de plus de 10 millions d’habitants depuis l’invasion russe de grande ampleur en février 2022, a indiqué mardi une agence des Nations Unies, pointant du doigt les conséquences du conflit avec l’exode de la population, mais aussi la chute du taux de natalité.

Selon l’Agence de l’ONU en charge des questions de santé sexuelle et reproductive (UNFPA), même s’il n’y a pas eu de recensement, il est clair que l’Ukraine, déchirée par la guerre, a connu une baisse spectaculaire de sa population. « Dans l’ensemble, nous pouvons donc constater que la population ukrainienne a diminué de plus de 10 millions de personnes depuis le début de la guerre. Cela représente également une perte massive de capital humain qui, comme nous le savons, est essentiel à la reprise et à la construction de l’avenir de l’Ukraine », a déclaré lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Florence Bauer, Directrice régionale de l’UNFPA pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. Selon les chiffres officiels, l’Ukraine comptait plus de 43 millions d’habitants en 2021.

L’un des taux de natalité les plus bas d’Europe

« Les données dont nous disposons sont, bien sûr, à prendre avec précaution car, comme nous le savons, nous n’avons pas de recensement, etc. Les estimations dont nous disposons ont donc diminué de 10 millions depuis avant même 2022 », a-t-elle ajouté.

La situation s’est considérablement aggravée. Ce déclin, qui a été observé « depuis le début de l’invasion à grande échelle », est dû à « une combinaison de facteurs ». Déjà avant la guerre, l’Ukraine avait l’un des taux de natalité les plus bas d’Europe et, comme de nombreux pays d’Europe de l’Est, elle avait vu sa population décliner à mesure que les jeunes partaient à la recherche de meilleures opportunités, a expliqué Mme Bauer.

Depuis le début de l’escalade, le taux de natalité et le taux de fécondité se situent autour d’un enfant par femme. « C’est l’un des taux les plus bas au monde », a-t-elle fait valoir, soulignant que ce taux était bien inférieur au taux de remplacement théorique de 2,1 enfants que chaque femme doit avoir en moyenne pour maintenir la taille de la population.

Certaines régions dépeuplées avec un fort exode des jeunes

Dans le même temps, des millions de personnes ont été déplacées. Quelque 6,7 millions de personnes ont fui le pays en tant que réfugiés Cette situation n’est pas atypique en Europe de l’Est, car de nombreux pays connaissent des tendances démographiques similaires. Mais en Ukraine, certaines régions se sont en grande partie dépeuplées, « les jeunes quittant la région et les personnes âgées y restant, et un nombre important de personnes sont mortes à cause du conflit ». « Mais, bien sûr, comme vous le savez, nous avons aussi beaucoup de jeunes qui cherchent des opportunités et vont à l’extérieur des pays.

Au sein des pays, nous voyons des villages entiers où il n’y a que des personnes âgées qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer, mais où les jeunes ont quitté le pays. Et dans l’ensemble, comme on peut l’imaginer en raison de la situation de guerre, les familles ne sont pas en mesure de fonder une famille », a détaillé la responsable de l’UNFPA.