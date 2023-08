Ukraine: L’ONU dénonce l’escalade des attaques russes dans le sud

Une haute responsable humanitaire de l’ONU a dénoncé lundi les attaques aveugles de la Russie qui continuent d’affecter les civils et les infrastructures civiles dans toute l’Ukraine, rappelant que les civils ne doivent « jamais être une cible ».

« Les habitants du sud du pays, y compris les régions de Kherson et d’Odessa, ont enduré un week-end particulièrement dur, les frappes ayant fait de nombreux civils, dont des enfants, tués et blessés », a dit Denise Brown, Coordinatrice humanitaire pour l’Ukraine, dans une déclaration à la presse. « Les attaques ont également affecté les humanitaires et notre capacité à soutenir ceux qui souffrent des conséquences de la guerre », a-t-elle ajouté, précisant que vendredi, les collègues de l’ONG ADRA ont dû arrêter la distribution de biens vitaux après que leur entrepôt et leurs voitures ont été endommagés à cause des bombardements dans la région de Kherson.

« Les civils et les infrastructures civiles doivent être respectés ils ne doivent jamais être une cible », a rappelé Mme Brown.

Attaques aériennes contre Odessa

Selon des informations parues dans la presse citant les autorités locales, la ville d’Odessa a subi « trois vagues d’attaques » aériennes dans la nuit de dimanche à lundi. Un total de quinze drones et huit missiles ont visé la ville portuaire mais les systèmes de défense antiaérienne ont tout détruit. Toutefois, des débris des drones et missiles abattus ont endommagé le dortoir d’un établissement d’enseignement, un immeuble résidentiel et un supermarché.

Le nombre d’attaques en mer Noire a augmenté ces dernières semaines. L’armée russe a ciblé à plusieurs reprises la ville portuaire d’Odessa, mais aussi les ports fluviaux d’Izmaïl et Reni.

A la mi-juillet, Moscou a mis fin à l’Initiative de la mer Noire, qui permettait notamment les exportations des céréales ukrainiennes, depuis l’été 2022, de quitter les ports du sud du pays malgré le blocus mis en place par la Russie.