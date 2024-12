Ukraine : « Nous ne devons pas normaliser la guerre », avertit le Coordinateur pays de l’ONU

Partager Facebook

Le Coordinateur résident de l’ONU en Ukraine, Matthias Schmale, s’est adressé à la presse mercredi à l’issue de sa visite de la région orientale de Donetsk, ravagée par la guerre, partageant des récits poignants de résilience humaine au milieu du chaos de l’invasion russe en cours.

Le plus haut fonctionnaire de l’ONU dans le pays – qui coordonne également l’ensemble du travail humanitaire de l’organisation – a souligné le besoin urgent de paix, de justice et d’un soutien international soutenu.

Pour les seuls mois d’octobre et de novembre, plus de 2.180 morts et blessés civils ont été recensés. L’intensité des combats a également entraîné un flux d’évacuations, avec près de 40.000 personnes déplacées des zones de front au cours des deux derniers mois.

Les personnes âgées et handicapées sont les plus touchées

M. Schmale a souligné la vulnérabilité accrue des groupes marginalisés en racontant sa rencontre avec deux personnes âgées évacuées à Dnipro, qui lui ont fait part de leur désespoir après avoir tout perdu à cause de la guerre. « Il est compréhensible qu’elles aient exprimé leur pessimisme quant à un avenir meilleur », a-t-il noté. Il a fait part de ses préoccupations concernant les personnes handicapées, dont il a pu observer la situation critique lors d’une visite dans un centre de transit. « J’ai pu constater à quel point il est difficile pour les personnes handicapées de faire face aux traumatismes et aux perturbations causés par la guerre en cours », a-t-il souligné.

Faire face à la crise hivernale

Le plan d’intervention humanitaire des Nations Unies pour l’hiver vise à répondre aux besoins d’urgence, notamment en fournissant du combustible solide, de l’aide financière et en réparant les systèmes d’approvisionnement en eau. Cependant, 500 millions de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble de ces efforts d’ici mars 2025.

En outre, un appel humanitaire plus large de 2,2 milliards de dollars est en cours de préparation pour 2025 afin d’aider environ 12,7 millions de personnes. Il s’agit notamment de soutenir les programmes de relèvement précoce, tels que l’éducation, tout en répondant aux besoins d’urgence. « Nous ne devons pas normaliser la guerre en Ukraine », a martelé en conclusion le Coordinateur résident ajoutant.

« Les armes doivent se taire et la paix doit s’accompagner de la responsabilité et de la justice, dans le plein respect de la Charte des Nations Unies et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a précisé M. Schmale.