Un ancien pensionnaire de l’écurie “Boul Falé” arrêté pour viol sur une fillette de 09 ans

On en revient toujours. Les cas de viol se multiplient, malgré les sanctions juridiques. Hier, c’était un marabout, et aujourd’hui c’est un ancien lutteur qui a violé une fille de 9 ans.

En effet, Coly Faye, ex lutteur de la « Génération Boul Falé » de Tyson a été arrêté et placé en garde en vue pour avoir abusé sexuellement d’une fille âgé de 9 ans. Le violeur est âgé de 63 ans.

Il est renseigné que Coly Faye a profité de l’absence du père de la victime, qui est son meilleur ami, de la maison pour amener la fillette sur la terrasse avant d’abuser d’elle. Il l’aurait violé à quatre reprises. En tout cas qu’a appris Sunubuzz . Les se sont déroulé à Darou Khoudoss.

Les affaires de viols et de pédophilie se constate de plus en plus. Est-ce malade ? Ou sont-ils inhumains ? En tout cas ce qui est sûr, depuis le début de cette année, on a recensé beaucoup trop de viols. Pourtant, on avait cru qu’en criminalisant le viol et la pédophilie ce fléau allait disparaître, ou du moins se diminuer.