Un apériste arrêté pour avoir vendu des terrains de généraux de l’Armée

Responsable de l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Guinguineo, Babacar Sarr est empêtré dans une affaire d’escroquerie. Ancien membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), il est à nouveau mêlé dans une histoire d’arnaque. Il est accusé d’avoir frauduleusement vendu, devant un notaire, des terrains aux Almadies appartenant à des officiers supérieurs de l’armée, dont le Général Madické Ndaw et le Général Preira. Il a été auditionné hier par les éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Faidherbe ainsi que cinq personnes, des présumés complices parmi lesquels des agents d’un cabinet de notaire. D’ailleurs, la Direction de la Surveillance et de l’Occupation du Sol (DSCOS) a déjà arrêté les travaux entamés sur les terrains litigieux. Il faut souligner que Mbaye Sarr n’en est pas à son premier coup d’essai. Puisqu’il a été arrêté pour des faits similaires en 2014. Mbaye Sarr était accusé d’avoir escroqué, Bouba Ndour, Directeur des Programmes de la TFM, à qui il avait remis un chèque en bois dans le cadre d’une transaction pour l’achat d’une voiture. Arrêté alors par la section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, le responsable politique s’en était bien tiré avant de s’impliquer activement dans la réélection du Président Macky Sall.