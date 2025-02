Un bateau en provenance de Mauritanie chavire en Espagne

Partager Facebook

Une nouvelle tragédie migratoire s’est produite au large des côtes d’El Hierro, dans les Îles Canaries. Un bateau parti de Mauritanie a chaviré en mer, entraînant un lourd bilan. Pour l’instant, on ignore si des ressortissants sénégalais figurent parmi les victimes. Selon des sources espagnoles, 78 personnes ont été secourues, dont 10 femmes et un bébé, et sont désormais en sécurité à El Hierro. Un corps sans vie a également été récupéré et transféré sur l’île. Au moins deux personnes sont toujours portées disparues, selon les services de secours.

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.