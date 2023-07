Un Candidat de l’honneur, du courage et du travail. Compétence, Expérience et ouverture au Plan international

IDRISSA SECK le CANDIDAT IDÉAL

Au vu de tout ce qui précède, il est indéniable que Idrissa Seck présente aujourd’hui le profil Idéal et Adéquat pour diriger le « Sénégal du Pétrole et du Gaz » en 2024. Le Sénégal qui entamera une Nouvelle Posture dans le Concert des Nations.

Idrissa Seck au parcours scolaire, universitaire et Académique respectables. L’ homme d’État avéré ( Jeune Ministre du Commerce sous le Président Abdou Diouf il y a plus de 30 ans), Directeur de cabinet du Président de la République sous Wade, Premier Ministre Chef de Gouvernement, Élu par deux fois Maire de la deuxième Ville du Sénégal, Élu au Suffrage Président de Conseil Régional.

L’homme qui a fréquenté tous les Grands de ce monde. L’homme dont le carnet d’adresses peut ouvrir des opportunités au Sénégal partout dans le monde (Europe, États-Unis, Asie, Moyen Orient, Monde Arabe). L’homme qui incarne et Cultive la Paix, la Sagesse, la Courtoisie, la Fraternité…..

SÉNÉGALAISES, SÉNÉGALAIS, Voici en Toute Objectivité le Candidat …Puis, le Président idéal qu’il faut pour le Sénégal de 2024.

El hadji Malick Guèye, Lat Mingué,

Coordonnateur mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »,

Conseiller spécial du Président Macky,

Ancien Député libéral,

Ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack,

Ancien Conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient.