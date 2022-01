Un enfant de 3 ans et son grand-père brûlés vifs

La violence prend des proportions inquiétantes, à quelques jours seulement du scrutin du 23 janvier 2022. En effet, après Médina, Grand-Dakar, entre autres localités du pays, à Keur Massar, deux membres d’une même famille, Talla Sall (3 ans) et son grand-père Amadou Sall, ont été brûlés vifs par des individus non encore identifiés. Ils sont tous les deux admis aux urgences de l’Hôpital Principal de Dakar. Les faits se sont déroulés la nuit dernière alors que les victimes étaient dans le salon. C’est un règlement de compte politique et c’est une militante de Benno Bokk Yaakaar (BBY), épouse de l’autre victime -Mamadou Sall-, qui serait visée. Sur place, tous les matériels du salon ont été consumés par les flammes. Les auteurs de l’incendie auraient aspergé un liquide blâmable dans le salon par la fenêtre avant d’y mettre le feu. Mais, la brigade de gendarmerie de Keur Massar a ouvert une enquête pour tenter d’élucider le mobile de cet acte. Réagissant à cet incident, Aminata Assome Diatta, candidate de Benno à Keur Massar, a appelé au calme et à la retenue.

