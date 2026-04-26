Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un gendarme auxiliaire tombe dans l’affaire Pape Cheikh

Dans leur précédente publication, seneweb.com informait qu’en exécutant une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar avait franchi, ce samedi 25 avril 2026, la barre des 80 arrestations avec l’interpellation de trois nouveaux suspects. Ces derniers ont été cueillis à Dakar par des gendarmes en civil à bord d’un véhicule banalisé.

Selon des informations exclusives de Seneweb, les personnes interpellées sont le gendarme auxiliaire Lamine Sylla, en service dans une caserne de Dakar, le coach sportif Samsedine Touré et le styliste Youssou Dramé. Ce dernier est d’ailleurs le troisième styliste arrêté dans le cadre de cette enquête tentaculaire.

Le trio a été cité respectivement par des présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé. Les enquêteurs ont réussi à collecter des preuves concordantes contre eux. Ils ont été placés en garde à vue après avis du juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le procureur Saliou Dicko suit de très près l’évolution du dossier.

Sous le commandement du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale affiche plus que jamais sa détermination à lutter contre la délinquance, la criminalité et toutes les pratiques contraires aux bonnes mœurs au Sénégal.