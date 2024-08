UN PEU DE SÉRIEUX QUAND MÊME : ( Par Stéphane Ndione)

Partager Facebook

On peut se questionner sur vos connaissances intellectuelles à maîtriser la vie des Institutions de la République monsieur le Chef de l’État. Votre entourage doit être à mesure de vous édifier sur les agendas Institutionnels, les évènements à venir ( réunions, déplacements, sessions, audiences sociales, politiques, diplomatiques…) conformément aux réglementations en vigueur.

Votre requête du conseil constitutionnel pour savoir à quel moment vous pouvez dissoudre l’assemblée nationale remet en cause la compétence de vos conseillers et leur utilité si l’on sait que dans votre régime, il existe des juristes chevronnés. Où est Sidy Alpha Ndiaye le ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint de la Présidence ? Meïssa Diakhaté fait partie des vôtres, Ngouda Mboup est un bon constitutionnaliste, le député Amadou Ba, et les autres intellectuelles organiques qui vous soutiennent…

Ne nous dites pas que ces intellectuels ne peuvent pas vous orienter jusqu’à saisir le conseil constitutionnel sur la question ?

D’ailleurs, les dispositions de l’article 87 sur la consultation préalable avant la dissolution, ne mentionnent nulle part cette saisine du Conseil constitutionnel. En ses termes, il dispose que : » le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale « . Cet article ne souffre d’aucune carence juridique. Il est précis et limitatif. Donc à quoi bon saisir le Conseil Constitutionnel ?

Monsieur le Président de la République, quels que soient vos calculs politiques et la pression partisane, cette assemblée nationale sera celle qui votera la loi de finances de 2025. LES DÉPUTÉS SONT ÉLUS POUR 5 ANS ET NON 2 ANS.

À moins que vous décidiez d’accentuer cette crise institutionnelle causée par votre premier ministre et que vous souteniez par une ignorance totale de l’avis sur votre table du Président de l’Assemblée nationale sur la modification du règlement intérieur. Un pays ne peut fonctionner sur la base de décrets d’avances. Depuis le dépôt du projet de loi de finances rectificative, on ne sait plus si les nouvelles opérations budgétaires sont rattachées au régime de la LFI de 2024 ou de celle modifiée.

Cette attitude de votre part démontre un certain tâtonnement au sommet de l’Etat monsieur le Chef de l’Etat.

Ressaisissez-vous !

Stéphane Ndione

Juriste en Droit Public/UCAD