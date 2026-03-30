Un réseau d’escroquerie au visa démantelé, 165 millions FCfa en jeu

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Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 27 mars 2026, à l’interpellation d’un individu suspecté d’être à l’origine d’une importante fraude migratoire impliquant des dizaines de victimes.

L’enquête a été ouverte à la suite de multiples plaintes dénonçant des faits d’escroquerie au visa, notamment pour des destinations européennes comme le Portugal. Le mis en cause se présentait comme un intermédiaire capable de faciliter l’obtention rapide de visas, en échange d’importantes sommes d’argent.

Pour convaincre ses victimes, il promettait des démarches administratives «garanties» et exigeait des avances financières conséquentes tout en retenant les passeports originaux des candidats à l’émigration.

Les investigations ont permis d’identifier quarante-trois (43) victimes pour un préjudice global estimé à cent soixante-cinq millions trois cent mille (165.300.000) francs Cfa. Dans certains cas, le suspect remettait de faux visas afin de rassurer ses clients, avant de repousser à plusieurs reprises les dates de départ.

Lors de son interpellation, les enquêteurs ont retrouvé en sa possession plusieurs passeports appartenant aux plaignants. Confronté aux éléments de l’enquête, le suspect est passé aux aveux complets.

Il a été placé en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer l’existence d’éventuels complices, notamment dans des réseaux de falsification de documents officiels.