Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Assemblée Nationale: La levée de l'immunité de Farba NGOM prévue, ce Vendredi 
Assemblée Nationale: La levée de l'immunité de Farba NGOM prévue, ce Vendredi 

Une 2e levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

31 janvier 2026 Actualité

Le Bureau de l’Assemblée nationale est convoqué ce lundi. Cette rencontre devrait ouvrir la voie à une seconde procédure de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, dans le cadre de l’affaire dite des téléphones.

Dans ce dossier, Libération rapporte que le député-maire des Agnam a reconnu avoir dissimulé un premier téléphone dans un pot de lait lors de son transfert de la prison de Rebeuss vers le Pavillon spécial. S’agissant du second appareil, le responsable de l’APR (Alliance pour la République, ex-parti au pouvoir), repris par la même source, a soutenu que le téléphone appartiendrait à un agent pénitentiaire, Serigne Abdou Aziz Guèye, qui le lui aurait « prêté » pour passer un appel avant d’« oublier » de le récupérer.


Entendu à son tour, l’agent pénitentiaire, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour corruption et introduction d’objets prohibés en milieu carcéral, a confirmé cette version, tout en niant catégoriquement avoir perçu la moindre contrepartie financière.

Tags

Vérifier aussi

Guy Marius Sagna 1

Distribution de billets de pèlerinage à la Mecque aux membres de la coalition Diomaye : Guy Marius Sagna fustige l’acte

À travers une déclaration publiée, ce vendredi, Guy Marius Sagna a vivement critiqué la distribution …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved