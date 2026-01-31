Une 2e levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

Partager Facebook

Le Bureau de l’Assemblée nationale est convoqué ce lundi. Cette rencontre devrait ouvrir la voie à une seconde procédure de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, dans le cadre de l’affaire dite des téléphones.

Dans ce dossier, Libération rapporte que le député-maire des Agnam a reconnu avoir dissimulé un premier téléphone dans un pot de lait lors de son transfert de la prison de Rebeuss vers le Pavillon spécial. S’agissant du second appareil, le responsable de l’APR (Alliance pour la République, ex-parti au pouvoir), repris par la même source, a soutenu que le téléphone appartiendrait à un agent pénitentiaire, Serigne Abdou Aziz Guèye, qui le lui aurait « prêté » pour passer un appel avant d’« oublier » de le récupérer.

Entendu à son tour, l’agent pénitentiaire, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour corruption et introduction d’objets prohibés en milieu carcéral, a confirmé cette version, tout en niant catégoriquement avoir perçu la moindre contrepartie financière.